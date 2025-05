El PP retalla distàncies al PSOE després de la gran apagada

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions al Congrés si se celebressin avui, amb el PP trepitjant-li els talons, segons el baròmetre de maig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat aquest dimecres. En la primera enquesta política després de la gran apagada, els socialistes obtindrien el 32% dels vots, perdent avantatge respecte als populars, que s'apropen amb el 29%, recuperant una distància que havien perdut en mesos anteriors. L'extrema dreta de Vox, que el mes passat va sorprendre amb un augment important en la intenció de vot, retrocedeix fins al 14%.

Els partits independentistes catalans es mantindrien al voltant de l'1,6% dels vots per a ERC, i de l'1,1% per a Junts. Lluitant per la quarta posició, Sumar (6,1%) perd part de l'avantatge sobre Podem, que es recupera amb el 4,3% Després d'un mes de crisis internes, l'extrema dreta populista de Se Acabó la Fiesta obtindria un dels seus pitjors resultats: l'1,5% dels vots, la meitat del que preveia el CIS fa uns mesos.

Per altra banda, la crisi de l'habitatge repeteix com a problema més greu que pateix l'Estat espanyol. Una de cada quatre persones (26%) el considera un dels principals problemes, seguit dels afers polítics (20%), l'atur (19%) i la crisi econòmica (19%).

El papa Francesc, molt ben valorat

El baròmetre de maig, per al qual el CIS va entrevistar 4.000 persones durant els dies del Conclave del Vaticà, retrata una societat no especialment interessada en el procés d'elecció del nou papa (menys de la meitat de la població va manifestar sentir interès), però molt favorable a la figura del traspassat papa Francesc. Més de quatre de cada cinc persones el valora positivament, una opinió especialment present entre persones de centreesquerra, però molt transversal arreu del tauler polític. Només el 18% de l'electorat de Vox suspèn l'antic cap de l'Església catòlica, malgrat ser un dels més progressistes dels últims temps.

Aquesta transversalitat també es produeix en termes d'edat. Prop del 87% dels joves d'entre 18 i 24% s'hi mostren a favor, un grau d'acceptació que disminueix lleugerament entre les persones de mitjana edat però que torna a créixer en la franja de més de 75. Sí que hi ha diferències, en canvi, en l'interès per l'afer vaticà. Prop del 60% de la població menor de 44 anys era més o menys indiferent del que es vivia a l'interior de la Capella Sixtina —els més joves eren lleugerament més entusiasmats—, mentre que la franja de més edat estava majoritàriament bolcada en la decisió dels cardenals.