Mas es querella contra Fernández Díaz, Cospedal i l'empresa israeliana NSO per l'operació Catalunya i l'espionatge amb Pegasus

Artur Mas ha presentat en un jutjat de Barcelona la querella que va anunciar per l'operació Catalunya i l'espionatge amb Pegasus contra alts responsables del govern de Mariano Rajoy i l'empresa israeliana NSO. Així ho ha anunciat aquest dimecres l'expresident, que ha detallat que per ara es dirigeix contra l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz; l'exsecretària general del PP, Jorge Fernández Díaz; l'exsecretari d'estat de Seguretat, Francisco Martínez, i alts comandaments del Cos Nacional de Policia. Els imputa delictes d'organització criminal, falsedat documental, malversació, revelació de secrets oficials i lesió de drets fonamentals. No ha descartat ampliar-la a Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría si recullen més proves.