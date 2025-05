Albiol: «Molts llatinoamericans tenen costum de fer festes a la platja, però no és acceptable»

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha avisat que la normativa municipal que persegueix l'incivisme a les platges de la ciutat també afecta les festes d'aniversari "perquè la platja no és un xiquiparc". En una entrevista a Badalona Comunicació, Albiol ha avisat que el consistori "tornarà a ser molt exigent a l'hora de demanar que la gent es comporti".

"Hi ha moltes persones d'altres països, especialment llatinoamericanes, que tenen el costum de fer festes a la platja", ha relatat l'alcalde, que ha dit que li sembla "fantàstic" sempre que no ho facin a Badalona "perquè aquí no és acceptable fer aniversaris a la sorra". Respecte a les sancions, ha dit que multaran qui faci una celebració si no recull quan la policia l'avisi.

L'advertència d'Albiol arriba quasi dos anys després que anunciés la persecució "als que confonen la platja amb un càmping" i "posen la música a tot drap" o "planten taules i caires com si fossin a la seva finca". L'estiu del 2023 la Guàrdia Urbana va aixecar 46 actes per infraccions d'aquest tipus, si bé no es va arribar a tramitar cap d'aquelles multes per falta de personal administratiu al consistori.

Entre les situacions sancionables a la normativa badalonina destaca el fet de posar música alta, la instal·lació de tendes de campanya o tendals de grans dimensions amb tancaments laterals, les taules de càmping, dormir a la platja, encendre foc o fer barbacoes, la venda ambulant no autoritzada, l'ús inapropiat del mobiliari o dutxar-se amb sabó a les dutxes de la platja. La multes anunciades van dels 600 als 1.500 euros.

D'altra banda, a la mateixa entrevista i encara en relació amb les platges, Albiol ha anunciat que aquest estiu la ciutat no ha contractat el vaixell per retirar residus flotants del mar. L'alcalde ha dit que han reinvertit aquests diners en instal·lar més passarel·les per facilitar l'accés a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda, especialment pensant en la gent gran.