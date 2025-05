El Govern anuncia un primer paquet d'ajudes per combatre els aranzels de Trump

El Govern ha anunciat un primer paquet d'ajudes per combatre els aranzels als Estats Units per valor de 37,5 milions d'euros. És el doble respecte de la mateixa línia de l'any anterior i respon al nou context proteccionista desencadenat pel segon mandat de Donald Trump. "Ens ha portat una política mundial de confrontació que fa que la geopolítica sigui impredictible", ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Per això, ha demanat "ser previsors" i ha recomanat a les empreses catalanes que exporten als EUA que busquin altres mercats "més fiables", entre ells l'Àsia. Entre les estratègies plantejades, també ha assenyalat obrir filials. Per fer-ho, les companyies podran optar a un import màxim de 80.000 euros per projecte.