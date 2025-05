Sánchez acusa el PP d'utilitzar un «delicte» com la filtració dels WhatsApp per intentar tombar-lo

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que utilitzi "un delicte" com la filtració dels seus missatges de WhatsApp per atacar-lo políticament. Segons Sánchez, el PP pretén "guanyar per esgotament", però "perdran el 2027 per avorriment". "Porten set anys amb una estratègia de judicialització, expansió de boles, desinformació i crispació", ha dit, i obtindrà el "mateix resultat", perquè mentre estan "entretinguts" amb aquestes minúcies el govern espanyol "millora la vida de la gent". "Això no ho canvia ni el congrés que ha convocat de manera precipitada per silenciar el rum-rum d'un lideratge avariat com el seu", ha dit, i "com al conclave, vigili, perquè hom entra papa i en surt cardenal".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a la pregunta de Feijóo, que li ha retret el contingut dels WhatsApp i el fet que s'"impliqués" en el rescat d'Air Europa després que la seva dona rebés una trucada dies abans per "agilitzar" l'operació. Per això li ha demanat que "doni la cara, digui la veritat i actuï amb la dignitat que es mereix la nació".

El líder del PP ha repassat les paraules que apareixen als missatges publicats pel diari El Mundo sobre els barons díscols, sobre l'exvicepresident Pablo Iglesias i sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Es creu amb el dret de desqualificar tothom", ha dit, i "la seva hipocresia i actitud no són el més greu, sinó els tripijocs del seu govern" dels quals "participava" com a "número u".

El líder del PP també ha afirmat que Sánchez va reincorporar l'exministre Ábalos a les llistes electorals del PSOE després de fer-lo fora del govern espanyol "perquè li té por". "Ara culpen els periodistes, els jutges i difamen la Guàrdia Civil i l'UCO", ha dit, però "faci el favor de marxar i convocar eleccions", perquè "estalviarà vergonya als espanyols".

En la seva resposta, Sánchez ha ironitzat sobre els motius pels quals Feijóo ha convocat el seu congrés. Si ho ha fet per preparar-se per a un avançament electoral i per preparar una alternativa, ha dit, "què ha fet en aquests últims tres anys?". "Per moltes peces que canviïn en aquest congrés del PP no canviaran la peça que no funciona, la peça malmesa que és Feijóo", ha dit.