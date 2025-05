La Moncloa iniciarà accions legals si la justícia no actua d'ofici per la filtració dels WhatsApp de Sánchez i Ábalos

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el seu executiu "dona per fet" que hi haurà una investigació judicial per trobar els autors de la filtració de missatges de WhatsApp del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'exministre José Luis Ábalos, però ja ha avançat que si els estaments judicials no obren d'ofici aquesta investigació, la Moncloa "iniciarà les actuacions legals pertinents" per forçar-la. Segons Bolaños, la publicació de comunicacions personals és un delicte greu que posa de manifest que ja "no hi ha límits en els atacs a Sánchez, i ja no es respecta ni tan sols la seva privacitat".

La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha insistit que aquest és un fet "molt greu", perquè s'han publicat missatges i comunicacions "absolutament privades" i s'ha vulnerat la intimitat del president del govern espanyol. "Estem parlant de converses i missatges que no tenen res a veure amb cap causa judicial oberta", i cal que l'estat de dret "funcioni com funciona en totes les ocasions".

Alegría ha evitat fer cap comparació entre aquests missatges i el sé fuerte de l'expresident Mariano Rajoy a l'extresorer del PP Luis Bárcenas, però ha recordat que els missatges que ha publicat El Mundo són "absolutament intranscendents". A més, segons Alegría, s'han publicat "absolutament descontextualitzats".

En tot cas, la portaveu de l'executiu ha criticat que el PP hagi utilitzat aquesta filtració per fer oposició. "Si creuen que amb aquesta oposició de confrontació constant i permanent ens desviaran de l'important, que perdin qualsevol esperança, perquè continuarem amb la camí de transformació que despleguem des del 2018", ha dit.