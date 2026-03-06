Beth Iriarte, CEO de Fitter Health: “La innovació real en salut no és només tecnologia, és donar solucions que el sistema no pot cobrir”

Fitter Health, pime especialitzada en salut digital, ha estat seleccionada per l’Ajuntament de Sant Cugat com una de les nou startups que representaran Sant Cugat al Mobile World Congress (MWC) 2026, dins l’espai 4YFN. A més d'aquesta presència institucional de la mà de l'aliança Barcelona Innovation Valley Alliance (BIVA), la seva CEO, Beth Iriarte participarà activament en la taula rodona “El mòbil com a eina per fomentar l’activitat física i els hàbits saludables a la ciutat”, organitzada pel Barcelona Sports Hub.
Aquesta doble presència al congrés valida un model que neix de la necessitat de portar el rigor científic en salut a l'entorn digital. Beth Iriarte destaca per la seva trajectòria al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya durant la crisi de la pandèmia i en multinacionals farmacèutiques.
Una plataforma SaaS validada per l’ecosistema
L’App Fitter, l’spin-off digital del Mètode Fitter, dona resposta a la millora de la salut per a la població adulta i silver tant de manera preventiva com a complement per a gestionar patologies cròniques. El seu element diferencial és el Mètode Fitter que combina la personalització i acompanyament, amb el rigor científic, i l’ús d’intel·ligència artificial supervisada per professional de la salut, una fusió que permet digitalitzar la prescripció d'exercici de força, nutrició i fisioteràpia amb la voluntat d’hiperpersonalitzar plans de salut.
Més enllà de la monitorització, el model aposta també per la reeducació d'hàbits. Aquesta vessant pedagògica democratitza l’accés a contingut basat en evidència científica amb la voluntat d’oferir informació creada i validada per professionals col·legiats per potenciar l'autonomia i l’envelliment actiu de l’usuari.
Un model híbrid amb segell local; de Sant Cugat al món
A diferència de moltes solucions purament digitals, Fitter neix d'un model de comerç local. El Centre Fitter de Sant Cugat opera sota un model híbrid que combina atenció presencial altament personalitzada, seguiment continu i plans basats en evidència científica. L'objectiu del projecte és clar: oferir un acompanyament segur i adaptat a les necessitats reals de cada persona per tal de reduir la taxa d’abandonament.
D’aquesta experiència sorgeix l’App Fitter, en una primera fase, focalitzada a ajudar a pacients amb diabetis tipus 2 i altres condicions metabòliques derivades del sedentarisme. En aquest sentit, la plataforma pretén complementar el sistema públic aportant continuïtat, personalització i educació en hàbits, tres factors sovint limitats per la pressió assistencial.
"Clarament, les pimes espanyoles no podem competir en inversió amb les grans corporacions, però sí en rigor i agilitat per resoldre problemes reals, i això és el que vol fer Fitter tant amb el seu centre, com amb la nostra app", explicava Iriarte.
Durant el 2025, Fitter Health va ser guardonada amb el Premi Comerç Innovador de l'Ajuntament de Sant Cugat i finalista del programa BSTEP de Barcelona Activa i dels Premis Creatic.
Sant Cugat: pol emergent d’startups
Segons dades municipals, Sant Cugat és el municipi amb més empreses emergents per habitant de Catalunya, concentrant el 46% de les empreses emergents del Vallès Occidental, d’acord amb l’informe d’ACCIÓ presentat aquest 2026. La presentació oficial de les nou empreses seleccionades per al 4YFN es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la participació de l’alcalde Josep Maria Vallès i el regidor Albert Salarich, sota el paraigua (BIVA).
En un context tan competitiu com l’actual, Fitter Health representa una via de creixement alternativa: la capacitat del comerç local d’evolucionar globalment sense renunciar a l’acompanyament humà ni al rigor professional.
Aquest equilibri entre comerç de proximitat i tecnologia és el que pot posicionar la companyia com a referent en salut digital orientada a població adulta.