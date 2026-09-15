Collboni rebutja accelerar la climatització d'escoles a Barcelona per motius de «compatibilitat» d'obres i curs escolar

El govern de Jaume Collboni ha rebutjat la petició d'ERC perquè accelerin el pla de climatització de totes les escoles de la ciutat. Actualment, està previst acabar de fer arribar el sistema de refrigeració -i escalfor a l'hivern- a tots els centres municipals de la capital catalana l'any 2029, però els republicans reclamaven que s'intensifiqués el pla i es completés durant el 2027. Des del govern Collboni, però, això no es veu factible. Així s'ha explicat la comissionada d'Educació, Marta Senda: "No ho acceptem perquè la programació que tenim, a part de tenir en compte la disponibilitat pressupostària, ha de tenir en compte la capacitat del mercat per assumir simultàniament un volum elevat d’actuacions, la disponibilitat d’equips materials i, especialment, la necessitat de compatibilitzar les obres amb el funcionament ordinari de tots els centres. D’aquesta manera, el calendari fins al 2029 no és només una distribució pressupostàriam sinó una planificació tècnica que és complexa". \r\n