Detenen un altre entrenador del Joventut de Badalona per delictes sexuals amb menors

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys, entrenador del Joventut de Badalona, per un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat. Segons ha avançat Metrópoli Abierta i ha confirmat l'ACN, l'arrest es va produir aquest dimarts, quan també es va detenir un professor i entrenador del mateix club. El mitja apunta que, presumptament, el segon detingut hauria assetjat un menor.
Si bé la detenció d'aquest coincideix amb el dia de l'arrest d'un altre entrenador del Joventut i alhora docent del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors, ambdós casos no estarien vinculats. Fonts coneixedores dels dos fets precisen que l'única coincidència és que els arrestats treballen al mateix club.
La Penya ha emès un comunicat aquest dimecres explicant que ha apartat cautelarment els dos col·laboradors "davant qualsevol sospita de conductes presumptament inapropiades o contràries a la normativa vigent". Respecte a la segona detenció, el club apunta que les acusacions estan relacionades amb fets que haurien passat abans que l'home formés part del Joventut, on ara tot just duia tres setmanes.
Alhora, l'entitat clama per la "tolerància zero" davant situacions "que puguin afectar la integritat, la seguretat o el benestar de les persones" i referma el compromís per garantir entorns "segurs i de respecte".
Un altre entrenador detingut
Pel que fa a l'altre detingut, aquest seria un professor del Col·legi Badalonès, acusat d'assetjar sexualment dues adolescents de 15 i 16 anys a través d'Instagram. Les dues denunciants expliquen que Xavier M., que també és entrenador de la base del Joventut, els va enviar diversos missatges demanant fotografies sexuals i fins i tot les va convidar al seu pis.