Deu escenaris del sud de Catalunya que has de visitar tant sí com no

El sud de Catalunya compta amb una forta diversitat en el seu paisatge. Amb la possibilitat de visitar ciutats històriques i reconegudes, pobles encantadors i espaisnaturals de l'interior, la demarcació de Tarragona n'està plena d'escenaris amb un atractiu únic, i resulta molt fàcil gaudir d'un dia singular en aquest territori. Una guia elaborada per National Geographic, destaca els 10 principals punts a poder visitar arreu de la demarcació, per tal de poder organitzar la pròxima escapada per conèixer escenaris especials de casa nostra.

Miravet

A la vora del riu Ebre, el poble de Miravet s'alça amb un encant medieval únic coronat pel castell al capdamunt del poble. Amb escassos 700 habitants, els carrers de la vila permeten respirar tranquil·litat i endinsar-se en una de les localitats més especials de la Catalunya sud. Amb la possibilitat de visitar l'Església Vella, el castell o fer esport pel riu, Miravet ofereix un ventall divers d'activitats que permeten gaudir d'un dia en família i contemplar una de les postals més icòniques del territori català.

Horta de Sant Joan

Recórrer els carrerons que conformen l'Horta de Sant Joan és una experiència especial i és que la població tarragonina desborda bellesa en cada un dels seus racons. L'essència medieval es manté viva en l'arquitectura del municipi i es troba combinada amb edificis de l'època renaixentista, com la Casa Colau o l'església del poble, que conformen un paisatge meravellós. Fins i tot, s'hi troba un centre d'art dedicat al pintor Pablo Picasso, que va tenir com una de les inspiracions principals aquest poble tarragoní en l'inici de la seva trajectòria artística.

El poble d'Horta de Sant Joan - Ajuntament d'Horta de Sant Joan

Parc natural dels Ports

Situat entre Catalunya, Aragó i València, el parc natural dels Ports és una de les millors opcions per passar un dia a la muntanya i té encantadors pobles al voltant. Definit per un paisatge escarpat i abrupte ple de naturalesa, permet gaudir en família respirant la tranquil·litat allunyada de qualsevol nucli urbà. Pels més animats, el cim de Caro és el punt més alt de la zona, amb 1.441 metres d'altitud, i té un mirador espectacular per poder contemplar les vistes de tot el parc. Tot i això, al llarg dels diversos recorreguts que ofereix el parc, l'espai permet caminar per punts emblemàtics de l'àrea com la ruta dels Estrets d'Arnes, la Font Nova, la Vall o el Faig Pare.

Escaladei

Als peus de la serra del Montsant es troba un dels pobles més amagats del sud de Catalunya. En el terme municipal de la Morera de Montsant, Escaladei compta amb les restes d'un monestir cartoixà fundat el segle XII, el primer en tota la península Ibèrica. En aquest petit municipi amb el nom llatí "Escala de déu", els monjos hi van fer vida durant uns set segles, deixant enrere edificis de l'època medieval com el celler, tres claustres i l'església.

Monestir de Poblet

Tot i això, si es parla de la Catalunya sud i monestirs és impossible no comentar el de Poblet. Reconegut per la Unesco com a patrimoni de la humanitat el 1992, aquest conjunt arquitectònic, fundat el 1129, és una de les representacions per excel·lència de l'art cistercenc a tot el món i un dels edificis històrics més representatius de tot el territori català. En el recinte, que es troba rodejat per tres muralles, hi destaca principalment l'Església de Santa Maria, d'art romànic, i el Claustre Major, d'estil gòtic.

Siurana

Situat al capdamunt d'un escarpat penya-segat, Siurana és conegut per ser una de les fortaleses més inexpugnables de la història catalana. Amb un estanc als seus peus, les vistes des del diminut poble permeten contemplar el meravellós entorn que envolta el municipi de la comarca del Priorat. Amb carrerons empedrats i encantadores cases, el poble compta també amb les restes del castell sarraí, que tants anys va resultar impenetrable, juntament amb l'església d'estil romànic.

L'escarpat entorn de Siurana - Turisme de Siurana

Prades

El poble medieval de Prades, a la comarca del Baix Camp, ofereix un recorregut medieval excepcional a través dels seus carrers. Alçat al mig de les restes de l'antic poble, com la muralla o el castell, aquest municipi tarragoní manté a la perfecció l'essència medieval. Autodenominat per la població com "Vila Vermella" pel característic color de la majoria de les edificacions, Prades és un dels destins ideal per gaudir en família dels encants de la Catalunya Sud.

Tarragona

La capital de la demarcació és una de les ciutats més rellevants de tot Catalunya històricament. La petjada de l'època romana és encara present arreu del centre de la ciutat, on es pot visitar el conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco. La ciutat ofereix la possibilitat de gaudir d'elements com la muralla, el circ o l'amfiteatre, que permeten contemplar una part de la història del territori català. No obstant això, Tarragona és molt més que la seva herència romana, té altres edificis de rellevància nacional com la Catedral de Santa Tecla, construïda el 1331 i considerada la primera de Catalunya, tota una representació del gòtic característic de l'edat mitjana.

Reus

La capital del Baix Camp és un dels referents del modernisme català amb uns 80 edificis en total. Hi destaquen, sobretot, la Casa Navàs i la Casa Rull, dissenyades per un dels màxims exponents d'aquest corrent a tot Catalunya, Lluís Domènech i Muntaner. Alhora, és la ciutat on es va formar el mestre de l'arquitectura catalana Antoni Gaudí, natural de Riudoms, i on es pot visitar diversos centres dedicats a la seva vida.

Catedrals del vi

La Catalunya sud és sinònim de vi de qualitat i al llarg del seu territori és possible visitar diversos cellers, batejats com a "catedrals del vi", també d'estil modernista. Dissenyats per arquitectes de renom com Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, Josep Puig i Cadafalch o Pere Domènech i Roura, aquests cellers representen amb elegància una de les tradicions més importants del territori català, que té denominacions d'origen de qualitat com el Priorat i la Terra Alta.