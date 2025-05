Lleó XIV demana portar la fe als llocs on es prioritzen «els diners, el poder i el plaer»

Primera missa del nou Papa. Des de la Capella Sixtina i davant els cardenals que el van escollir, Lleó XIV ha demanat a l'Església un esforç per "portar de nou la fe" a llocs on s'han imposat altres prioritats com "els diners, l'èxit, el poder, el plaer i la tecnologia".

Lleó XIV ha avisat que "no són pocs els contextos en els quals la fe cristiana és considerada absurda, per a persones febles, poc intel·ligents". Es tracta d'ambients, segons ha afegit, en els quals "no és fàcil anunciar l'Evangeli" perquè "es ridiculitza" el que creu i, com a molt, se'l "suporta o compadeix". Si bé, ha assenyalat que, precisament per aquest motiu, "són els llocs on sorgeix la missió".

En referència a la figura de Jesús, ha assegurat que "tampoc no falten els contextos en què, tot i que és apreciat com a home, és reduït només a una mena de líder carismàtic o a un superhome, i això no sols entre els no-creients, sinó també entre molts batejats, que d'aquesta manera acaben vivint, en aquest àmbit, un ateisme de fet", ha exposat el pontífex.

El Papa ha fet servir al principi de l'homilia l'anglès, la seva llengua materna, que no havia fet servir en la salutació que va adreçar ahir als fidels, quan sí que va fer servir el castellà per adreçar-se als de la Diòcesi de Chiclayo, al Perú, i després ha seguit l'al·locució en italià, com també va fer ahir.

El nou líder del catolicisme mundial ha agraït la seva elecció i ha qualificat aquesta nova responsabilitat com un "tresor" que haurà d'administrar en favor de l'església.

El Vaticà ha previst també la celebració d'un rosari a la plaça de Sant Pere aquest dissabte al vespre. Diumenge, el nou pontífex apareixerà de nou davant els fidels quan presideixi l'oració del 'regina coeli'.