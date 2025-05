Com era la diòcesi de Lleó XIV al Perú?

Lleó XIV és el primer Papa estatunidenc de la història. Però gran part de la seva vida l'ha fet fora dels Estats Units, concretament al Perú. Allà va ser-hi, en dues etapes, des de 1982 fins al 2023, quan va marxar a Roma perquè Francesc el va nomenar prefecte de la Congregació de Bisbes.

Al Perú, va fer-hi de missioner fins que l'any 2014 el papa Francesc el va nomenar administrador apostòlic de la diòcesi de Chiclayo, on va ser bisbe des del 2015 amb la missió d'internacionalitzar-la. Chiclayo és una ciutat costanera del nord del Perú de 600.000 habitants.

Una diòcesi és una divisió territorial de l’Església catòlica que està sota la responsabilitat d’un bisbe. Una estructura organitzativa que serveix per gestionar pastoralment i administrativament una determinada àrea geogràfica on viuen fidels cristians.

La diòcesi de Chiclayo engloba vint-i-dues parròquies i vint-i-set sacerdots. És una de les més grans i més rellevants del Perú i està caracteritzada per la influència educativa i pastoral en els joves. La catedral de la diòcesi és la de Santa Maria.

Durant la seva etapa com a bisbe, Lleó XIV es movia entre les parròquies de les localitats de la diòcesi per fer activitats educatives com catequesi juvenil i assemblees sinodals, a banda d'oficiar tota mena de misses.

Prèviament, en la seva etapa al Perú, va estar fent de missioner i formant aspirants d'agustins en diverses localitats del país de Sud-amèrica mentre feia de professor de dret Canònic al Seminari Major "San Carlos i San Marcelo".

Lleó XIV també va assumir el govern pastoral de la ciutat de Callao i va tenir un paper actiu a la Conferència Episcopal Peruana, de fet, té fins i tot la nacionalitat peruana. Parla perfectament castellà, com s'ha pogut comprovar al seu primer discurs com a Pontífex.

En aquestes primeres paraules, Lleó XIV va voler recordar-se de Chiclayo. “Una salutació de manera particular a la meva estimada diòcesi de Chiclayo”.