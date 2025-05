Cop per combatre un maldecap dels amos de bars i restaurants

El govern espanyol prepara una decisió contundent per combatre un dels maldecaps dels amos de bars i restaurants. El Ministeri de Consum ha proposat prohibir les ressenyes falses en línia a través d'una nova sèrie de mesures, entre les quals s'inclou la possibilitat que l'empresari pugui sol·licitar l'eliminació de la ressenya quan pugui acreditar que no és real.

Aquesta iniciativa, que busca protegir el turisme i l'hostaleria, s'emmarca en una esmena a la llei de serveis d'atenció a la clientela que està en fase final de tramitació parlamentària. La voluntat és exigir a l'empresari acreditar de manera clara que la ressenya no és real, bé perquè el consumidor no ha comprat el producte o gaudit del servei o bé perquè el contingut és fals.

El Ministeri de Consum recorda que és una norma d'àmbit general i, per tant, no es concreta com l'empresari ha de demostrar que la ressenya és fals. Ara bé, el govern espanyol posa alguns exemples vàlids: proves que demostrin que una factura ha estat manipulada o que els preus que diu la ressenya no són reals.

Una altra mesura és la possibilitat de rèplica per part de l'empresari per tal de garantir que el consumidor rep una informació completa que "l'ajudi a prendre la seva decisió de compra final". A més, Consum ha afegit l'obligació de deixar la ressenya amb un màxim de 30 dies posteriors a la compra del producte o del gaudi del servei. L'objectiu és garantir que la ressenya es correspongui amb l'opinió real i recent.