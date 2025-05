Caiguda imminent a la Terra d'un satèl·lit soviètic fora de control

Un satèl·lit enviat a l'espai el 1972 per la Unió Soviètica amb l'objectiu d'aterrar a Venus caurà a la Terra entre aquesta nit i demà després de perdre el control. Així n'ha alertat la NASA, que ha explicat que la sonda Kosmos 482, de tres metres de diàmetre i una massa de 495 quilograms, s'ha convertit en brossa espacial i pot impactar a 242 quilòmetres per hora.

Tenint en compte que el 71% de la superfície terrestre és mar, la probabilitat que caigui en un lloc habitat és petita, però no inexistent. Les últimes estimacions apunten que, per la inclinació de la seva òrbita, podria caure en àmplia zona central de la Terra, entre els paral·lels 52 nord i sud.

La previsió ara indica: caiguda demà dia 10, a les 9:34, però l'incertesa és encara alta, de +/- 10,6 hores.

La previsió ara indica: caiguda demà dia 10, a les 9:34, però l'incertesa és encara alta, de +/- 10,6 hores.

El lloc de caiguda continua indeterminat, i aquestes són les òrbites que queden fins el descens.

És un espai que comprèn la pràctica totalitat dels cinc continents, i que limita pel nord amb ciutats com Londres, al Regne Unit, i pel sud en indrets com el cap d'Hornos, a Xile. Com que es tracta d'una reentrada no controlada, el lloc exacte no es podrà determinar fins al mateix moment del pas de la sonda per l'atmosfera, a una velocitat d'uns 242 quilòmetres per hora.

I és que el problema és que l'aparell es va dissenyar per resistir l'entrada a l'atmosfera de Venus, molt més forta que la de la Terra, pel qual és molt improbable que es desintegri si cau a la Terra.