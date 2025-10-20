Justícia construirà dos mòduls a Mas d'Enric per afrontar l'increment de reclusos

El Departament de Justícia preveu construir dos mòduls nous amb 256 places per a interns a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), per afrontar el creixement "exponencial" de la població penitenciària a Catalunya. Segons el calendari previst pel Departament, els dos mòduls es començarien a construir a partir de l'any vinent de manera que les places estiguin disponibles el 2028. És un dels punts que preveu el Pla Integral de legislatura de Justícia en l'àmbit penitenciari. El pla també preveu que totes les presons del territori incorporin en els pròxims dos anys inhibidors de telèfons mòbils, escàners corporals i tecnologia antidrons.\r\n\r\nSegons ha explicat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler en una atenció a mitjans, l'increment de l'activitat policial redunda en un augment de la població penitenciària de forma "sostinguda". A juny de 2025 la previsió era de 8.769 persones i a 30 de setembre ja s'ha arribat a 9.098 persones. "Ara no estem saturats, però si es mantingués aquesta tendència podríem arribar a un espai de saturació", ha indicat.\r\n