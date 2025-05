Investiguen un desviament de fons europeus al superordinador quàntic de Barcelona

La Fiscalia Europea ha obert una investigació per determinar si s'ha pogut produir algun tipus de desviament de fons europeus Next Generation amb el primer superordinador quàntic d'Espanya, que des del setembre passat es troba al Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS).

L'obertura de diligències, avançades per El Confidencial i confirmades per l'ACN, van fer que dimecres passat la UDEF de la policia espanyola anés a les instal·lacions per recollir informació sobre el destí de 8,1 milions d'euros de fons Next Generation. Les diligències es van iniciar a partir d'una denúncia sobre presumptes irregularitats que es van poder cometre en la licitació.

A la presentació de l'ordinador es va explicar que l'objectiu era que es pugui integrar al supercomputador del BSC MareNostrum5 i a la resta de la RES, cosa que permetria a grups de recerca i sectors industrials espanyoles utilitzar les seves potents capacitats de processament (molt superiors a la dels ordinadors convencionals) per experimentar i desenvolupar productes i aplicacions.