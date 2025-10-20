El temps d'aquest dimarts 21 d'octubre: nuvolades a tot arreu

No plourà, però els núvols no se n'aniran. El dimarts el cel s'aixecarà cobert per núvols a tot el país, especialment al Pirineu on seran més compactes. A més a partir de migdia creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, alhora que continuaran arribant alguns intervals de núvols per l'oest del territori.
A la tarda és probable alguna precipitació feble a l'extrem nord del Pirineu, així com al final del dia és possible algun plugim feble al Pirineu occidental. A la resta del país continuarà l'ambient nuvolat, encara que s'obriran algunes clarianes de sol al litoral i a l'interior.
A llarg termini, els pròxims dies es preveu que els núvols es mantinguin i inclús augmenten les precipitacions en la zona del Pirineu amb pujades i baixades de la temperatura. I si aquest dilluns has notat l'ambient més calorós, el dimarts seguirà la mateixa línia. Tot i que la temperatura mínima serà més baixa, la màxima augmentarà lleugerament.
Barcelona començarà la jornada amb uns 18 graus de mínima que s'estiraran fins als 25 a la tarda. A Girona, la mínima serà d'onze graus que arribaran als 26 al migdia. Quant a Lleida, la jornada començarà amb un valor mínim de 9 graus que pujarà també fins als 25 de cara a la tarda. I, a Tarragona, la mínima serà de 16 graus, que creixeran fins als 27 °C a la tarda.