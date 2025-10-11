La dana Alice deixa pobles i carreteres inundades al País Valencià

Les fortes pluges provocades per la dana Alice han descarregat amb una intensitat torrencial la tarda d'aquest dissabte a Carcaixent, a València. El municipi ha registrat 100 litres per metre quadrat en una hora, segons ha indicat l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), cap a les 17.51 hores, en un missatge en les seves xarxes socials. Avamet també ha ressaltat que, a les 19.00 hores, alguns barris de la ciutat de València ja superen els 75 l/m².
Per part seva, l'Agència Estatal de Meterología (Aemet) ha indicat que en aquests moments es registren ruixats d'intensitat "molt forta" o "torrencial" en una zona "molt reduïda" de la Ribera Alta, entre Alzira i Carcaixent. "No hi ha tempesta, però el nucli està estàtic en la zona de Carcaixent", ha apuntat.
Aquest nucli de precipitació estàtic també afecta Alzira, però amb "menys intensitat", ha precisat l'organisme de meteorologia, al mateix temps que ha recalcat que "en zones pròximes no plou". Al voltant de les 18.42 hores, ha apuntat que el nucli de precipitació que ha afectat a Carcaixent es mou lentament cap a l'oest amb "menys intensitat" i ara afecta la zona de Benimuslem i Alberic.
Es preveu que es produeixin tempestes puntuals que poden ser "molt intenses" en les zones del País Valencià on està actiu l'avís taronja: tot litoral de Castelló, el litoral i interior de la província de València i el litoral nord d'Alacant, després de dos dies en què el sud d'Alacant s'ha vist afectat per les intenses pluges, com es pot observar a aquest vídeo d'X:
Així mateix, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha ressaltat que la dana Alice està deixant pluges intenses i persistents amb acumulats de precipitacions importants que "provoquen l'estancament d'aigua i redueix la capacitat d'evacuació". Per això, ha subratllat la importància d'evitar la utilització del cotxe i els desplaçaments per carretera; així com, si fos necessari el seu ús, evitar els passos subterranis i ponts.