El desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a Eivissa s'ha activat després que així ho hagin sol·licitat des de les Balears. Segons han informat des de la Delegació del Govern a les Balears, els efectius de l'UME desplaçats des de València arribaran en les pròximes hores a la major de les Pitiüses.
El delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, i les directores de les DIAGE a Pitiüses i Menorca participen en el CECOPI i en la reunió amb la direcció general de Protecció Civil.
Les pluges han afectat sobretot Eivissa i Formentera, encara que també Mallorca ha rebut els missatges ES-Alert que ha enviat la Direcció General d’Emergències del Govern a les illes. També s’ha activat el Pla INUNBAL a totes les illes, però en diferents situacions operatives: Situació Operativa 2 (SO-2) a Eivissa i Formentera, SO-1 a Mallorca i SO-0 a Menorca.
Aquesta és la segona vegada en menys de dues setmanes que el govern balear demana el suport de l'UME per fer front a les destrosses de les pluges torrencials. A finals de setembre, l'arxipèlag ja va viure una situació semblant i el cos d'emergència es va desplaçar cap a Eivissa.
El transport públic afectat
El servei d'autobusos d'Eivissa ha reprès l'activitat en les zones menys afectades per les pluges provocades per la dana Alice després d'haver suspés el transport pels aiguats torrencials. Segons han informat des del Consell d'Eivissa en la xarxa social X, el servei d'autobusos de l'illa d'Eivissa ha reprès la seva activitat en aquelles zones on menys ha afectat la pluja.
No obstant això, ha afegit, l'estació CETIS no es pot utilitzar i els autobusos paren en l'exterior. Quant a la situació de les carreteres, des del Consell d'Eivissa han comunicat que la carretera de l'aeroport continua en aquests moments tallada completament. Mentrestant, el pas inferior de Puig d'a Valls ha estat reobert al trànsit i en la carretera de Sant Antoni es pot circular amb precaució.
Així mateix, es troben tancades actualment la ronda EI-10, la rotonda Jesús, i la ronda EI-20 parcialment. Per això, des del Consell d'Eivissa han demanat als veïns que condueixin amb precaució i solament si és estrictament necessari.