El Meteocat emet avisos d'alta perillositat per la intensitat de pluges

El Servei Meteorologic de Catalunya ha emès avís de pluja per aquest dissabte i diumenge. Precisament, el diumenge és quan s'espera el plat fort i hi ha 12 comarques alertades, de les quals n'hi ha dues en situació de perill elevat.
Per començar, durant el dissabte es podran veure xàfecs a la part sud del país. Concretament, durant el matí les comarques del Montsià i el Baix Ebre són alertades per la intensitat de pluja, ja que són xàfecs que aniran acompanyats de tempesta.
Un cop se superi el matí, ben entrat el migdia s'espera que la situació empitjori en les dues comarques esmentades i el Meteocat les tenyeix de color taronja per elevar la perillositat a 4/6, ja que s'espera que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Durant la franja de les 12 h a les 18 h també s'alerta de la perillositat a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. El conjunt de les sis comarques esmentades romandran amb l'avís durant tota la tarda, nit de dissabte i matinada de diumenge.
De cara a diumenge... més!
El segon dia del cap de setmana, festiu de caire estatal, les pluges aniran a més i s'enfilaran per gairebé per tota la costa catalana. La situació fins a les sis del matí serà la mateixa que perdurarà durant tota la tarda de dissabte. El mapa amb les comarques on s'alerta de la perillositat canvia un cop se superin les sis del matí. Un cop surti el sol, l'amenaça de perill es posa sobre el Montsià -amb un grau de perillositat elevat-, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. En aquestes comarques s'espera que se superin els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Fins a les 18 de la tarda, l'única variació és que la perillositat augmentarà a tot el sud del país. Un cop se superi mitja tarda i el sol comenci a marxar, també ho faran les tempestes a la gran majoria del territori. Les fortes pluges s'aniran arraconant cap al con sud del país, on allà sí que es mantindran les alertes i s'espera que continuïn els xàfecs que resultin en més de 40 litres per metre quadrat. Durant part del vespre i la nit, les comarques amb major amenaça són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès.