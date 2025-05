El planeta no baixa de l'escalfament d'1,5 ºC

Ja quasi no és notícia. L'abril es va tancar amb un escalfament superior als 1,5 ºC. De fet, el planeta ja encadena 21 dels darrers 22 mesos per sobre d'aquest temut llindar de l'Acord de París. L'única bona notícia -malgrat ser el segon abril més càlid d'ençà que es tenen registres- és que l'anomalia és sensiblement inferior respecte a inicis d'any.

El segon abril més càlid

L'abril del 2025, al conjunt del planeta, es va tancar amb una temperatura de 14,96 ºC. Aparentment, no sembla un valor molt elevat, però la realitat és que és la segona dada més alta mai registrada, només superada per la de l'any passat.

La temperatura també és clarament superior (+0,60 ºC) a la mitjana del període 1991-2020, que ja té en compte l'impacte del canvi climàtic, i se situa 1,51 ºC per sobre del període preindustrial.

Segons les dades de Copèrnicus, ja s'encadenen 21 dels 22 mesos per sobre d'aquest llindar. Ara bé, des de l'agost passat no es registrava una anomalia com aquesta, ja que la majoria dels mesos s'havia superat un escalfament d'1,6 ºC.

A Europa va ser el sisè abril més càlid

Malgrat ser el segon abril més càlid al conjunt del planeta, a Europa es va situar en sisena posició. Concretament, la temperatura mitjana es va situar en 9,38 ºC, el que representa una anomalia d'1,01 ºC per sobre del període 1991-2020.

A Catalunya, segons el Meteocat, bona part de país també va patir temperatures superiors a les habituals, amb registres que van superar la mitjana entre 1 i 2 ºC. Tanmateix, les precipitacions es van situar per sobre de les esperades a bona part del país, excepte al prelitoral i especialment al litoral, on localment es va situar per sota del 30%. Al conjunt d'Europa, de fet, van destacar els episodis de pluja i neu als Alps que van provocar inundacions, esllavissades i allaus.

El gel àrtic continua per sota la mitjana

Després de quatre mesos amb rècords negatius de gel marí àrtic, aquest abril la situació va millorar significament. Tanmateix, amb un 3% per sota de la mitjana, Copèrnicus el caracteritza com la sisena pitjor dada.

En el cas del gel marí antàrtic, amb una extensió un 10% per sota de la mitjana, l'abril de 2025 es va situar com el desè valor més baix registrat.