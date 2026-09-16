Interior convoca 300 noves places per al cos de Bombers

Interior ha obert una nova convocatòria de 300 places per al cos de Bombers de la Generalitat, amb diverses novetats en el procés de selecció. En aquest sentit, la prova física estrena una nova estructura amb exercicis que simulen situacions d'intervenció en incendis de vegetació, incendis estructurals i rescat aquàtic, mentre que l'avaluació psicològica passa a tenir caràcter eliminatori.\r\n\r\nTambé es redueix de 95 a 70 el nombre de preguntes de la prova de coneixements i augmenta de 10 a 12 punts la puntuació màxima de la prova d'oficis. A banda, en la fase de concurs, es valoraran com a novetat determinats cicles formatius de grau mitjà i l'experiència laboral relacionada amb el lloc de treball. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAixí són les racions d’avituallament dels Bombers durant els incendis: «Ultraprocessats i excés de sucres»\r\n\r\n