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Investiguen la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat

Societat

  • Captura de pantalla de la galeria de tir on va morir un home -

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Publicat el 26 d’agost de 2026 a les 13:12

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home el 24 d’agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria esportiva Izquierdo de l’Hospitalet de Llobregat. Segons ha avançat El Caso i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els treballadors del centre van trucar al 112 als volts de les 3 de la tarda.

En rebre l'avís, es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies a la galeria de tir, ubicada al carrer del Cobalt. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l’home va acabar morint abans de ser trasllat a un hospital. La policia catalana treballa amb totes les hipòtesis obertes.

 

 

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