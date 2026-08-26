Investiguen la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home el 24 d’agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria esportiva Izquierdo de l’Hospitalet de Llobregat. Segons ha avançat El Caso i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els treballadors del centre van trucar al 112 als volts de les 3 de la tarda.\r\n\r\nEn rebre l'avís, es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies a la galeria de tir, ubicada al carrer del Cobalt. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l’home va acabar morint abans de ser trasllat a un hospital. La policia catalana treballa amb totes les hipòtesis obertes.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Mossos alerten d'una nova estafa emergent que et pot fer perdre tots els diners\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n