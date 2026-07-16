El castell de Sant Martí Sarroca romandrà tancat durant tot l'estiu ja que el guia s'ha jubilat. L'Ajuntament del municipi ha explicat a Nació que no han tingut temps per contractar un altre guia perquè la sortida de l'anterior ha estat molt recent i no han trobat un substitut. de fet, justifiquen que el guia està fent les seves vacances, però, que com es jubila al setembre, les enllaça amb el retir i això els ha dificultat la gestió.
Queixes a xarxes pel tancament del castell
El cas ha esclatat a les xarxes socials arran de la queixa pública d'un usuari a X, on ha mostrat el seu ennuig per la decisió del tancament. A la publicació, assegura que la situació "hauria d'haver estat prevista" i ha comparat el monument amb la Sagrada Família, ironitzant amb un suposat tancament de la gran obra de Gaudí: "Us imagineu tancar la Sagrada Família?".
Un castell històric
El Castell de Sant Martí Sarroca és el monument més important del municipi. Es tracta d'una construcció del segle X que va ser molt rellevant a la Guerra de Successió. Durant la guerra, el castell va tenir una funció militar i es va convertir en un dels últims llocs que van resistir l'avanç de les tropes de Felip V, juntament amb el Castell de Cardona. Finalment, la rendició va arribar el 18 de setembre de 1714, una setmana després de la caiguda de Barcelona.
Després d'això, molts dels seus defensors van fugir fins a Sant Quintí de Mediona, on van ser perseguits i executats per les tropes borbòniques. Anys més tard, el 1782, el castell es va reforçar de nou amb noves fortificacions.