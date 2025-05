«Volem viure»: els sindicats incrementen la pressió en l'1-M de la reducció de la jornada

"Volem viure, compartir i conciliar". És el clam que ha ressonat als carrers de Barcelona en la manifestació principal d'aquest Primer de maig convocada per CCOO i UGT. Una mobilització en què ha destacat la reclamació de l’aprovació urgent de la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals que encara ha d'aprovar el govern espanyol i després haurà de tramitar el Congrés.

En aquest sentit, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha reivindicat el lema de la manifestació Protegir les conquestes, guanyar el futur, mentre que l'homòloga de CCOO, Belén López, ha dit que cal crear un “cercle virtuós” per avançar en més millores socials i posar les cures al centre. En una atenció a mitjans, els sindicats han reclamat als partits del Congrés que un cop s'aprovi la reducció de la jornada al govern espanyol, en permetin la tramitació al Congrés per iniciar una negociació.

I és que milers de persones s'han manifestat aquest Primer de Maig en una protesta que ha sortit el migdia d'Urquinaona i ha baixat per la Via Laietana fins a la plaça Antoni Maura, davant de Foment del Treball. D'altra banda, en la seva mobilització paral·lela, la secretària general d'USOC, Maria Recuero, ha exigit una reducció "sense que costi un euro" i sense "lletra petita ni clàusules amagades". En aquest sentit, ha demanat "més treball estable" i "més salari i qualitat de vida" acompanyades d'unes "condicions laborals garantides amb una protecció i conciliació".

La dirigent d'USOC també s'ha referit al problema de l'habitatge i ha sentenciat que "no és un luxe" sinó que ha de ser "un dret sindical". "No volem i no acceptarem pagar més del 50% de sou per fer front a l'habitatge o al lloguer", ha afegit Recuero, que ha advertit que "la precarietat s'ha estancat". Amb tot, els discursos dels sindicats a Catalunya han coincidit amb els de la manifestació a Madrid, que ha començat amb problemes pels impediments de l'Ajuntament d'Isabel Díaz Ayuso, que no ha permès tallar els carrers perquè desfilessin els treballadors.