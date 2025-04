«Treballar menys per viure més»: les 37 hores protagonitzen l'1 de maig

L'1 de maig d'enguany està inevitablement lligat a la reducció de la jornada laboral. I ho està perquè l'actualitat mana. Tan sols la insòlita apagada del dilluns ha fet que es posposés a la setmana que ve l’aprovació del projecte de llei per la reducció de 40 hores a 37,5 hores, pas previ perquè comenci la tramitació al Congrés.

És la proposta que lidera Yolanda Díaz i és la que reivindiquen els dos principals sindicats de Catalunya: Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO). Ambdues plataformes han convocat una manifestació a la plaça Urquinaona (11.30 hores) sota el lema: “Defensem les conquestes, guanyem el futur”.

Les demandes dels sindicats

En la prèvia de l'1 de maig, CCOO i UGT insisteixen en l'acord a què van arribar amb Díaz per portar la reducció de la jornada laboral al consell de ministres. "Volem treballar menys i volem cobrar més", sintetitza Camil Ros, secretari general d'UGT, en un vídeo difós a X. Ros també anima la gent a manifestar-se: "Veiem-nos al carrer per demanar unes millors condicions laborals i reduir el temps de treball".

La proposta haurà d'aprovar-se al Congrés dels Diputats i no té majoria garantida. Un cop més, la clau perquè hi hagi llum verda en la cambra baixa la pot tenir Junts. Els seus vots són necessaris perquè la proposta prosperi, però el partit té pensat votar-hi en contra. Les patronals han fet feina els últims mesos, amb reunions a Waterloo, per mirar de bloquejar la tramitació parlamentària.

Reforma laboral a banda, els sindicats també apunten contra el govern de Donald Trump i la guerra aranzelària. Ros, reivindica "entre el model americà i el model xinès, reforçar el model europeu de democràcia". En el manifest conjunt dels dos sindicats també es menciona la situació a Ucraïna i Palestina, criticant les accions de Rússia i Israel.

Una manifestació amb missatge

El recorregut de la manifestació no serà casual. Començarà a les 11.30 h a la plaça d’Urquinaona amb la ronda de Sant Pere i acabarà davant la seu de la patronal Foment del Treball. La proposta de Díaz i els sindicats CCOO i UGT no compta amb el suport de les organitzacions empresarials CEOE, Cepyme i Foment, que consideren que la jornada laboral s'ha de fixar via negociació col·lectiva.

Aquest desacord pot tenir conseqüències polítiques. Bàsicament perquè Junts, que en els assumptes econòmics té, a Madrid, sincronia amb les patronals, especialment amb Foment, no s’hi posarà bé. Fa uns dies el president de Pimec, Antoni Cañete, va demanar a Carles Puigdemont que ho bloquegés amb l’argument del perjudici a la petita i la mitjana empresa.

Davant la seu de Foment, la nova secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, pujaran a un escenari per pronunciar el seu discurs habitual pel Dia del Treballador.

Manifestacions arreu del país

La Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) ha convocat una manifestació a la mateixa hora que la dels sindicats majoritaris, però que començarà als Jardinets de Gràcia, i acabarà a la plaça Joànic. Per la seva banda, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) organitza una marxa a la mateixa hora a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer.

La Intersindical-CSC coordina una mobilització a les 12 hores a Barcelona, amb sortida des de Consell de Cent - Girona. El sindicat independentista reclama un salari mínim català de 1.425 euros i una jornada de 32 hores amb el mateix salari.

Fora de Barcelona, CCOO ha convocat una manifestació a la plaça del Treball de Lleida a les 12:00 hores. A Girona, els sindicats CCOO i UGT han convocat una marxa des de la plaça U d’Octubre, mentre que la CGT i la IAC ho faran des de la plaça Catalunya. També hi ha marxes organitzades a Tarragona i a Tortosa.