Catalunya encapçala el rànquing d'habitatges ocupats que estan en venda a l'Estat

Catalunya és la regió que té més habitatges ocupats que estan en venda a l'Estat. Amb un 39%, Catalunya es posiciona al capdavant del llistat publicat per Idealista amb dades del tercer trimestre d'enguany. En segon lloc, està Andalusia (22%) i, en tercer, el País Valencià (11%). Quant a les capitals de demarcació, també dues catalanes lideren el rànquing: Girona és on més habitatges en venda hi ha ocupat (8,9%), seguida de Tarragona (8,8%). En tercer i quart lloc hi ha Sevilla (8,4%) i Almeria (6,4%). Respecte a Lleida i Barcelona, aquestes se situen amb un 5,7% i un 3,7%, respectivament. Les dades reflecteixen que les quatre capitals catalanes tenen percentatges superiors a la mitjana espanyola, que és del 3%.
En termes absoluts, la demarcació de Barcelona és la que suma més ocupacions d'habitatges en venda, amb 6.587; Girona en suma 1.101 i Tarragona 1.001. Aquestes tres, juntament amb Madrid (1.542), Múrcia (1.395), Alacant (1.265), Màlaga (1.254) i Sevilla (1.222), són les úniques vuit capitals que superen el miler de casos.
Pel que fa als percentatges, la demarcació de Barcelona és la que suma més casos, amb un 7,9% de total, i la segueixen les províncies de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%) i Huelva i Almeria, ambdues amb un 5,1%. Entre la resta de demarcacions catalanes a banda de Barcelona, la de Tarragona acumula un 4,4%, la de Lleida un 4,3% i la de Girona un 3,7%.
Segons Idealista, hi ha 23.010 habitatges en tot l'Estat que reconeixen a la mateixa plataforma que tenen ocupes a dintre. El portaveu del portal, Francisco Irañeta, ha assegurat que "malgrat els intents des d'alguns llocs de treure ferro al fenomen de l'ocupació, el nombre de propietaris farts que es prenen una intervenció de la justícia és molt rellevant, ja que els obliga a vendre a un preu que en moltes ocasions frega el 50% del preu real". "Són necessàries polítiques que reverteixin la recuperació del seu habitatge", ha afegit en un comunicat.
Un fet curiós és que només hi ha una capital espanyola on no hi ha cap ocupació d'un habitatge en venda: Sòria. En percentatges també molt baixos hi ha Lleó (0,2%), i Salamanca, Guadalajara i Segòvia, totes elles amb un 0,4%.