Barcelona executa el 88% de l'import dels projectes amb Fons Next Generation

L'Ajuntament de Barcelona ha executat ja el 88% de l'import dels projectes finançats amb Fons Next Generation. Les actuacions previstes sumen més de 425 milions d'euros d'inversió, dels quals 211 milions han estat aportats a través dels fons europeus mitjançant 32 subvencions. Tot plegat ha permès impulsar 143 iniciatives en àmbits com la mobilitat sostenible, la transició digital i energètica, el turisme responsable, o la revitalització cultural i econòmica de barris i sectors estratègics. El consistori confia a tenir-los completament enllestits abans del juny de 2026. En paral·lel, el Consorci d'Habitatge de Barcelona ha rebut 111,5 milions d'euros que s'estan destinant a intervencions de Rehabilitació i Regeneració Urbana a la ciutat.
La gerent municipal, Laia Claverol ha mostrat la seva satisfacció per haver assolit un nivell d'execució del 88%. Ha afirmat que es tracta "d'una quantitat molt gran que ha ampliat la capacitat d'inversió de l'Ajuntament". En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que gràcies al "molt bon nivell d'execució", totes les actuacions previstes estaran enllestides el mes de juny de 2026, en compliment dels requisits establerts per la Unió Europea.
Els fons Next Generation formen part del pla europeu de recuperació postpandèmia i tenen com a objectiu principal impulsar la transformació digital, ecològica i social dels estats membres. Els projectes que l'Ajuntament de Barcelona està desenvolupant recullen iniciatives vinculades amb l’impuls de l’economia local i de la mobilitat sostenible, l’assoliment d’una transició digital justa i una transició responsable cap a un model d’energies renovables, la rehabilitació urbana, o l’enfortiment del sistema d’innovació i d’investigació i coneixement.
Pes en la rehabilitació de mercats i comerços
La Gerència d'Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Relacions Internacionals i Esports ha concentrat el 51% de la despesa executada. Entre les actuacions més destacades d’aquest àmbit hi ha un projecte per a la revitalització de mercats i comerços de proximitat, amb una dotació de 8,1 milions d’euros, i el Pla de Sostenibilitat Turística, que compta amb una inversió europea de 40,8 milions.
Pel que fa a la Gerència Municipal, a través de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), s’ha executat el 82% dels fons assignats, entre els quals destaquen al voltant de 3,2 milions d’euros destinats als plans Moves de mobilitat sostenible.
A la Gerència de l'Àrea d’Economia, Recursos i Transformació Digital s’ha assolit un 52% d’execució, amb accions com el conveni amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que compta amb 2,9 milions d’euros procedents d'Europa, i 4,1 milions més que s'han invertit en els projectes per rehabilitar els edificis de Palo Alto, Serveis Editorials i els pavellons del Palau de Pedralbes.
La Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat ha executat el 94% del pressupost previst, amb dues actuacions principals: una aportació europea de 14,9 milions d’euros per al contracte programa i un conveni amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat que ha rebut 11,6 milions.
En l’àmbit de Cultura, Educació, Cicles de Vida, Feminismes i LGTBI, s’ha arribat al 100% de la despesa executada. En aquest apartat destaca una aportació de 4,1 milions d’euros per a la creació de noves places de primer cicle d’educació infantil a les escoles bressol municipals. També amb el 100% d’execució, la Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Obres ha aconseguit 74,8 milions d’euros per implantar les zones de baixes emissions.
Pel que fa a la Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic ha completat l’execució dels fons amb actuacions com la implementació del sistema de recollida porta a porta al barri de Sant Andreu, que ha comptat amb una dotació europea de 372.658 euros.
Finalment, la Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge també ha assolit el 100% d’execució, amb 33,2 milions d’euros que s'han usat per millorar la qualitat de l’aire i la mobilitat urbana mitjançant actuacions vinculades a les zones de baixes emissions.