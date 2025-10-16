Barcelona canvia d'imatge 15 anys després

Canvi de cara a Barcelona. Com a mínim institucionalment. L'Ajuntament de Barcelona ha renovat la seva marca adoptant una signatura gràfica que actualitza la imatge institucional en totes les comunicacions. La nova signatura mostra únicament la paraula ‘Barcelona’, acompanyada de l'escut oficial de la ciutat, que se situa al darrere. Feia 15 anys que no s’actualitzava la signatura.
El projecte ha estat dissenyat per l’estudi Principi, guanyador d’un concurs convocat per l’Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual (adg-fad). La nova marca alinea Barcelona amb la tendència adoptada per moltes altres grans metròpolis com Nova York, París, Oslo o Helsinki, que opten per signar la seva comunicació amb el nom de la ciutat.
El canvi s'emmarca en un exercici de simplificació que pretén millorar la comprensió i reduir el soroll visual en les comunicacions municipals, especialment en canals digitals i en suports de petit format, on l'anterior càpsula presentava dificultats de llegibilitat. Amb la nova imatge, existirà un únic logotip, amb l’objectiu de facilitar la identificació, reforçar la marca i evitar confusions. L'Ajuntament informa que tenint en compte l’elevat volum d’espais en què caldrà fer el canvi, la instauració serà progressiva.
Es tracta també d’un sistema flexible que s’adapta a diferents contextos, incloent-hi una versió amb la lletra "B" més l'escut per a comunicacions vinculades als districtes. La nova signatura manté la gamma cromàtica i incorpora una tipografia pròpia, que ha estat dissenyada expressament per a la nova identitat gràfica.
Data d'encesa dels llums de Nadal
L'Ajuntament també ha fet pública avui la data d'encesa d'enguany dels llums de Nadal. Serà el dissabte 22 de novembre a partir de les 18.30 h al Passeig de Gràcia, des d'on es donarà pas a l'encesa de tota la il·luminació de la ciutat. Així, el tret de sortida tornarà aquest, com l'any passat, però aquest cop es farà en dissabte.
La ciutat de Barcelona comptarà amb 126 km de carrers il·luminats per Nadal, 16 més que el Nadal passat, amb un pressupost global de 3,8 milions, un 15% més que l'any passat. L'Ajuntament va anunciar el mes de juny que s'ampliarà l'horari d'encesa i que es destinaran 1,3 milions d'euros a subvencions a eixos comercials per sufragar el 75% del cost en aquestes zones. El consistori ha fet un concurs perquè dissenyadors elaborin quatre propostes en grans artèries com la plaça Catalunya, la Gran Via, el carrer Aragó i la nova Via Laietana.