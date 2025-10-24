Catalunya registra un nou rècord d'ocupació amb 3,95 milions de treballadors

El mercat laboral va sumar un nou rècord a Catalunya durant el tercer trimestre, impulsat per la temporada alta del turisme. Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) mostren que l’ocupació va arribar el setembre als 3,95 milions, un nou màxim històric, amb 5.800 treballadors més (+0,15%).
Si bé, es tracta de l'increment més discret en aquest moment de l'any des del 2012 i se suma al primer repunt de l'atur en l'etapa turística des del 2022, amb 3.800 desocupats més. La taxa d'atur, però, es manté estable i és pràcticament la mateixa que la de l’últim trimestre i 0,6 punts per sota de la de l’any passat (8,83%). En canvi, el creixement en comparació amb l’any passat va ser de 89.400 treballadors (+2,32%), més pronunciat que el del 2024.
Creix el nombre d'aturats
Segons les estadístiques publicades aquest divendres per l'INE, els desocupats van incrementar lleugerament fins a assolir els 352.100 apuntats a les llistes de l’atur, 3.800 persones més que el segon trimestre (+1,09%), però són 21.800 menys que fa un any (-5,83%). L’increment d’aturats registrat en el tercer trimestre del 2025 és el primer que es dona en comparació amb el període anterior des del 2022. En termes absoluts, és l’augment més pronunciat des del 2020 (+61.300).
L'ocupació també bat rècords a l'Estat
A l’Estat també es va assolir un nou màxim històric. L'atur va pujar en 60.100 persones en el tercer trimestre del 2025, la qual cosa suposa un 2,3% més que en el trimestre anterior, però l'ocupació va marcar un nou rècord de 22,3 milions de treballadors amb l'augment de 118.400 llocs de treball (+0,5%).