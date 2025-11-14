Marc Esteve assumeix la presidència de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

El Departament d’Economia i Finances ha nomenat Marc Esteve com a nou president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). Aquest divendres han anunciat que Esteve agafa el relleu de Xavier Cuadras d’aquest consorci públic integrat per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i també en forment part el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. El nou responsable és doctor en Ciències de la Gestió per la Universitat Ramon Llull (ESADE Business School) i catedràtic de gestió pública a l‘School of Public Policy’ de la University College London (UCL) i director del ‘MPA in Public Leadership and Management’ de la mateixa universitat.\r\n