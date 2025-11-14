14 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Economia

Marc Esteve assumeix la presidència de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

  • Marc Esteve, el nou president d'Ivàlua -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 11:45

El Departament d’Economia i Finances ha nomenat Marc Esteve com a nou president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). Aquest divendres han anunciat que Esteve agafa el relleu de Xavier Cuadras d’aquest consorci públic integrat per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i també en forment part el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. El nou responsable és doctor en Ciències de la Gestió per la Universitat Ramon Llull (ESADE Business School) i catedràtic de gestió pública a l‘School of Public Policy’ de la University College London (UCL) i director del ‘MPA in Public Leadership and Management’ de la mateixa universitat.

Et pot interessar