Catalunya registra les millors dades d'ocupació al novembre des del 2007 tot i perdre 2.555 llocs de treball

El mercat laboral català ha perdut 2.555 llocs de treball al novembre respecte al mes anterior (-0,07%), però manté xifres rècord d’ocupació amb 3,88 milions d’empleats registrats a la Seguretat Social, la dada més alta del mes i la cinquena més elevada dels registres que es remunten al 2012. En aquest sentit, l’atur registrat ha tancat el novembre amb 321.376 persones, la dada més baixa del mes des del 2007 i una reducció de 3.119 persones (-0,95%).
Amb tot, les dades mostren un alentiment del creixement, ja que, l'últim any, el total de treballadors ha augmentat un 2,19%, el ritme d’augment interanual més baix des del 2020 (-2,42%), quan el mercat notava l’impacte de la crisi de la Covid. D'altra banda, en comparació amb el 2024, l'atur ha baixat 11.156 empleats (-3,35%), una caiguda més elevada que la dels últims dos anys, segons les dades que ha publicat aquest dimarts el govern espanyol.
El novembre, un mes complicat pel mercat laboral
El novembre s'ha convertit en un mes de pèrdua de llocs de treball i el d'enguany és el tercer any consecutiu amb reduccions del total de treballadors afiliats a la Seguretat Social en comparació amb el mes anterior. La reducció intermensual d’afiliació (-0,07%) és més moderada que la del 2024, quan va baixar un 0,15% i més alta que la del 2023 (0,04%).
Aquest comportament és relativament habitual en l’onzè mes de l’any, ja que en els últims 10 anys, l'afiliació ha crescut intermensualment en cinc ocasions i ha baixat en cinc més. Els descensos interanuals són molt més escassos, ja que en 10 anys només ha caigut l’any de l’esclat de la covid, el 2020.
Barcelona se salva de la pèrdua de llocs de treball
El descens de l’afiliació a la Seguretat Social respecte al mes d’octubre s’ha concentrat a les comarques de Girona (-2,54%), Tarragona (-1,68%) i Lleida (-0,46%), mentre que a Barcelona hi ha hagut un increment d'afiliats del 0,47%. En canvi, interanualment hi ha hagut increments del total d’empleats registrats a la Seguretat Social en tots els territoris.
La reducció de l’atur amb relació a l’octubre també ha estat més intensa a Barcelona (-1,14%) però també s’ha notat a Lleida (-0,86%), a Girona (-0,69%), i tímidament a Tarragona (-0,09%). En relació amb el mateix mes del 2024, Girona ha sigut la demarcació amb una contracció més elevada de l’atur (-6,23%), seguida de Tarragona i Lleida, totes dues amb una reducció del 4,15%. Les comarques de Barcelona, al seu torn, han registrat una caiguda del 2,82% de les persones apuntades a les llistes de l’atur en un any.
En comparació amb el mes d’octubre, l’atur ha baixat a tots els sectors i especialment entre les persones sense ocupació anterior (-6,39%). El descens més alt ha sigut el de la indústria amb un 0,85% menys d’aturats, deixant el total en 32.836; i el de la construcció amb una reducció del 0,69% i 22.091 desocupats. La caiguda ha sigut del 0,4% a l’agricultura i del 0,39% als serveis.
En comparació amb l’any passat, el descens també ha sigut generalitzat però, en aquest cas, encapçalat per la construcció (-11,57%), l’agricultura (-9,52%) i la indústria (-5,5%). El sector serveis, el que té més pes en l’economia, ha reduït l’atur a un ritme del 2,81% interanualment. El segment de les persones sense ocupació anterior sí que ha experimentat un creixement dels aturats en comparació amb el 2024 (+3,85%).