Barcelona, finalista per esdevenir la primera capital europea del comerç de proximitat

Barcelona és finalista per ser capital europea del comerç de proximitat el 2026. La capital catalana, que es disputarà la distinció amb Saragossa i Utrecht (Països Baixos), ha estat escollida finalista per la Comissió Europea a la categoria Visionary que inclou les ciutats de més de 250.000 habitants. La comissionada de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Restauració, Nadia Quevedo, ha anunciat que estan “molt contents i orgullosos de ser finalistes” i reivindica que el model comercial de la ciutat està "molt treballat" i té "molta història".
Quevedo ha explicat que la candidatura de Barcelona està abanderada conjuntament per l'Ajuntament, i que compta amb el suport de totes les entitats i administracions del sector del comerç local de la ciutat. El projecte de la capital catalana té ara la tasca de preparar i enviar una proposta de programa d’activitats a la Comissió Europea, que decidirà la ciutat guanyadora en una cerimònia a Brussel·les el pròxim 28 de gener. Si és la ciutat escollida, les accions programades per celebrar la capitalitat de Barcelona començarien el febrer del 2026.
El comerç és el sector que genera més ocupació a Barcelona
Quevedo ha explicat que la candidatura de la capital catalana vol posar de manifest el “model comercial d’excel·lència” de la ciutat. La realitat és que el sector del comerç representa el 13,2% del PIB de la ciutat i genera més de 152.000 llocs de feina, dada que el situa com el sector que més ocupació genera. La candidatura de Barcelona ha destacat en els criteris d’avaluació, que valoren la sostenibilitat del comerç, el suport a l'emprenedoria i la vinculació amb la comunitat, la digitalització i l'atractiu de la ciutat i vitalitat.
D’aquesta manera, la ciutat comtal aspira a convertir-se en la primera capital del comerç local d'Europa. El Parlament Europeu va aprovar la iniciativa l’any 2023, però no ha estat fins al juliol d’enguany que s’ha obert la participació en totes les ciutats de la Unió Europea (UE). Barcelona va presentar candidatura oficial a l'octubre, en un acte presidit per l'alcalde Jaume Collboni i la tinenta d'alcaldia Raquel Gil amb representants de tot el sector del comerç.
Barcelona, capital del Nadal
A banda de ser finalista per ser capital del comerç local, recentment Barcelona ha estat reconeguda com a capital europea del Nadal. L'Ajuntament ja havia anunciat aquest any que es presentaria com a candidat a aquest concurs que comanda una entitat sense ànim de lucre auspiciada per la UE. La idea és distingir les ciutats que serveixin d'inspiració en l'organització nadalenca urbana. El cas barceloní ha estat escollit a la categoria de ciutat de més de 100.000 habitants.