Jubilació activa: com complementar la pensió amb feines parcials

La jubilació és un moment molt esperat per a molta gent, però hi ha vegades que la vida laboral no és prou i la pensió que queda és insuficient per viure. Per aquest motiu, existeix una alternativa poc habitual, però que comença a generar interés en molta gent: la jubilació activa. Aquesta és una opció que permet a les persones jubilades continuar treballant i, alhora, cobrar una part o tota la seva pensió.
És una alternativa que pretén fer front al problema dels anys laborals cotitzats insuficients i, per tant, busca prolongar la vida laboral dels professionals i contribuir a l’equilibri del sistema públic de pensions. Tot i això, aquesta opció de jubilació activa, continua oferint un complement d’ingressos a qui la practica. Aquesta modalitat, reconeguda en la Llei General de la Seguretat Social, permet compatibilitzar el treball, sigui a temps complet o parcial, amb el cobrament del 50% de la pensió, o fins i tot del 100% si es tracta d’un autònom amb almenys un empleat a càrrec seu.
Quins són els requisits?
Per poder acollir-se a aquest règim, cal complir unes condicions concretes. En primer lloc, cal haver acumulat el mínim d'anys de cotització, és a dir, 15 anys, per tenir dret a la pensió completa. A més, la feina que s'exerceix ha de ser dins del sector privat, ja que no és compatible amb llocs públics.
En segon lloc, s'obliga a esperar almenys un any entre el moment en què s’assoleix l’edat legal de jubilació i la data en què es comença a cobrar la pensió corresponent. En cas que la persona treballadora encara no hagi complert el període mínim de cotització quan arribi a l’edat de jubilació, el còmput d’aquest any d’espera començarà a partir del moment en què es compleixin els requisits exigits per accedir a la pensió.
Com contractar a una persona en edat de jubilació no és el normal, en el cas dels treballadors assalariats, l’empresa ha de donar el seu vistiplau. Pels autònoms és un poc més fàcil, ja que poden registrar-se com a jubilats actius i cobrar la pensió íntegra mentre continuen treballant.
Quant es cobra de pensió?
Pel que fa a la compatibilitat entre la pensió i el treball, el percentatge que es pot cobrar depèn dels anys que s’hagi ajornat el cessament de l'activitat laboral abans de començar a percebre la pensió. Per cada any complet que es retardi la jubilació, s’afegeixen 5 punts percentuals al percentatge inicial, fins a arribar a un màxim del 100%.
Per tant, si la jubilació s’ajorna 1 any, es pot percebre el 45% de la pensió. Si s’ajorna 2 anys, el percentatge puja al 55%. Amb 3 anys de demora, s’obté el 65%. Si s’espera 4 anys, la pensió compatible és del 80%. I a partir de 5 anys o més, es pot compatibilitzar el 100% de la pensió amb l’activitat laboral.