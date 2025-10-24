Denuncien el suïcidi d'un adolescent a Almacelles víctima d'assetjament escolar

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els motius del suïcidi el juliol passat d’un menor de 15 anys d’Almacelles que va denunciar que patia assetjament escolar a l’Institut Canigó, tal com ha avançat El Periódico. El Departament d'Educació, però, va determinar que no existia bullying i va tancar el cas sense prendre cap mesura.
La policia apunta que van obrir diligències després que l'adolescent es llevés la vida el juliol i la família denunciés que era víctima de bullying al centre educatiu. Si bé, el Departament d’Educació assegura que l'institut va activar des del primer moment tots els protocols davant qualsevol mena de violència en l’àmbit educatiu i que van concloure que no hi havia assetjament en l’àmbit escolar.
El Govern ha assegurat que es van desplegar recursos per a la prevenció de l’assetjament en aquest cas, i que també se li va fer un “acompanyament emocional” al llarg de tota l’escolarització. Fonts del Departament afegeixen que Educació i FP han estat informats de totes les actuacions que s’han fet per part del centre i que se n’ha fet un seguiment i acompanyament. A més, defensen que, si troben alguna nova evidència que confirmi que es tracta d’un cas de bullying, actuaran.
Asseguren que hi ha testimonis del bullying
L’associació Trencats, fundada pel pare de l’alumna Kira López, que es va suïcidar, ho relaciona amb l’assetjament escolar, tal com ha denunciat a través de la xarxa X. Assegura que així els ho ha demanat la mare del menor per tal de “conscienciar” la societat i perquè el cas no caigui en l’oblit. Trencats considera que dir que no hi ha “evidències clares” de l’assetjament, és admetre que no es va actuar, i assegura que existeixen testimonis directes del bullying que patia l'adolescent.