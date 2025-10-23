Descobreixen a Alentorn la fossa d’un grup de soldats republicans del front del Montsec

El Departament de Justícia, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ha exhumat les restes de set soldats republicans de la Guerra Civil a la fossa de l’Era de Cal Lico, al nucli d’Alentorn (Artesa de Segre, Noguera). Els treballs arqueològics, efectuats entre l’agost i el setembre dins del Pla de fosses 2023-2026, han permès recuperar les restes d’aquests combatents, que haurien mort al front del Montsec a finals del 1938 o principis del 1939.
Les primeres anàlisis indiquen que tots els individus eren soldats republicans morts en combat. Les fosses, de dimensions reduïdes i excavades pels mateixos veïns del poble, contenien sis cossos enterrats en parelles, col·locats capiculats, un sobre l’altre, i una setena víctima en una fossa individual, parcialment afectada per treballs agrícoles posteriors.
Durant la intervenció, els arqueòlegs han recuperat objectes personals i restes de roba, com calçat, botons, sivelles i gafets, així com una insígnia del Cos de Transmissions de l’Exèrcit de la República, que un dels soldats duia a la solapa de la jaqueta. Aquests elements ajuden a contextualitzar la seva procedència i el moment històric en què van ser enterrats.
Les restes òssies s’estan analitzant per obtenir-ne el perfil genètic dins del Programa d’Identificació Genètica de la Generalitat, amb l’objectiu de retornar la identitat i la dignitat a les víctimes. Fins ara, aquest programa ha permès identificar 27 persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura. El director general de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, ha remarcat que aquesta nova exhumació representa “un pas més en el compromís del Govern per reparar i dignificar les víctimes”. Segons ha dit, “cada fossa recuperada és un acte de justícia i memòria col·lectiva”.
La descoberta ha estat possible gràcies als testimonis orals de dos veïns d’Alentorn, que van aportar la informació transmesa pel seu pare, mort el 2008. Segons el relat familiar, durant la guerra l’exèrcit republicà havia instal·lat a la finca de Cal Lico un punt de vacunació contra el tifus, obert a soldats i civils. En aquell mateix indret, després dels combats, es van enterrar diversos soldats morts al front del Montsec.
Aquesta actuació confirma, un cop més, el paper fonamental de la memòria oral en la recuperació de la història silenciada de la Guerra Civil i en el reconeixement pendent a les víctimes oblidades.