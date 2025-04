Qui és Belén López, la primera dona líder de Comissions?

Nova etapa a les Comissions Obreres. El sindicat amb més afiliats de Catalunya tindrà una secretària general per primera vegada a la història. Serà Belén López, una catalana de 48 anys que ha estat escollida amb el 98,1% dels vots.

López agafa el relleu de Javier Pacheco, que ha estat secretari general els darrers vuit anys. Fins ara ha sigut secretària general a les comarques gironines.

La nova líder de CCOO va néixer a les Masies de Voltregà i va créixer a la colònia industrial de La Farga de Lacambra. Allà tothom parlava en gallec perquè les famílies procedien de Galícia, la seva també.

Va ser a l'escola on va aprendre català i ja a l'institut, a Manlleu, va descobrir unes inquietuds socials i una consciència de classe que han marcat la trajectòria vital i professional. És mare de tres fills i es va haver de reduir la jornada laboral durant 13 anys. Està divorciada.

Durant la seva adolescència va fer de voluntària a una residència de gent gran. En aquesta etapa va adonar-se de la falta de reconeixement a la tasca de les treballadores del sector, ara vol reivindicar-ho, tal com va explicar a elDiario.es: "No pot ser que les dones abdiquin de la seva vida. Recuperar temps ha de ser una reivindicació col·lectiva, de la mateixa manera que ho han de ser les cures".

Es va llicenciar en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB i va exercir a l'INS Vallvera de Salt com a professora de Formació Professional (FP), abans de focalitzar-se en el sindicat. Ha explicat a El Periódico que va votar l'1 d'octubre, però no ha revelat si a favor o en contra de l'autodeterminació.

Un empresari proper a López ha detallat a El Periódico com és la nova secretària general. "És absolutament atípica si un pensa en el tòpic de sindicalista. Pel seu posat tranquil i pausat, podria passar fins i tot per una empresària... Però quan parla ho fa amb convicció i coneixement, no és una agitadora. És dura, però en el sentit de consistent".

Javier Pacheco és militant dels comuns i també ho eren els anteriors líders de les CCOO, Joan Coscubiela i Joan Carles Gallego que van acabar sent diputats. A López no se li coneix militància.