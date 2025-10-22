«L'oligopoli agroalimentari»: factor clau en l'encariment persistent de la cistella de la compra

Els preus dels aliments ha pujat un 34% a Espanya entre 2019 i 2024, segons el BCE. Una de les causes “estructurals” n’és la gran concentració empresarial i les seves estratègies, un sistema “oligopolístic que maximitza beneficis” segons un informe de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) publicat aquest dimecres. IDRA posa el focus en com el control de tota la cadena de producció i distribució i la posició dominant de les grans empreses impacta en l’augment de preus, mentre els marges empresarials del sector agroalimentari són els que més han crescut a Espanya des del 2021, de l’ordre d’un 38%, segons recull l’informe. Els autors aposten pel control de preus, almenys dels aliments essencials, que són els que més s’han encarit.
L’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) ha fet públic aquest dimecres l’estudi Per què puja la cistella de la compra, de Rubén Martínez i Adrià Rodríguez. El treball identifica estratègies corporatives “de l’oligopoli alimentari per maximitzar beneficis” i posa de manifest mancances en la regulació pública. En aquest sentit, proposa mesures com el control de preus dels aliments essencials i la reorientació dels subsidis i de la fiscalitat per prioritzar l'interès general “per revertir aquesta dinàmica”.
Més enllà de les “causes externes” (costos energètics, les disrupcions logístiques, els conflictes geopolítics, etc.), aquest estudi se centra a analitzar les dinàmiques empresarials del sector agroalimentari, com a factor “estructural” que explica l’encariment de la cistella de la compra. Un fenomen, la inflació alimentària, que segons recorden “s'ha convertit en una de les principals fonts d'estrès econòmic per a milers de llars”. L’informe recull en aquest sentit que segons el Salari de Referència de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’alimentació és la segona despesa familiar (23%), només darrere de l’habitatge (34%).
El més barat és el que més s’encareix
Segons un estudi recent del Banc Central Europeu (BCE) citat a l’informe d'IDRA, els preus dels aliments a la zona euro han augmentat aproximadament un terç des del 2019. La inflació dels aliments va començar a augmentar una mica més tard que la inflació general després de la pandèmia. No obstant això, va arribar a nivells més alts, superant el 15% al punt màxim, i va trigar més a normalitzar-se. Actualment, la inflació alimentària es manté al 3% (setembre 2025) en l’índex harmonitzat de preus de consum (IHPC).
En els últims anys, productes bàsics com la carn i la llet s'han encarit entre un 30 i un 50% mentre que el cafè, l'oli d'oliva i el cacau arriben al 80% o més. A més, segons remarquen els autors, els darrers anys s’ha produït també un fenomen que en anglès es coneix com “cheapflation”, és a dir, que de tots els productes de la cistella els més assequibles són els que més s’han encarit proporcionalment. En concret, a l’estat espanyol, els productes més barats han pujat un 37% entre 2021 i 2024, mentre que els de gamma alta només un 23%. “Aquest fenomen impacta especialment les llars amb menys ingressos, que substitueixen productes de qualitat per opcions més barates, però no menys afectades per la inflació”.
Els impactes de la concentració i la financerització
L’estudi d’INDRA apunta dues grans causes “estructurals” per entendre com es relacionen l’elevada inflació alimentària i l’augment dels beneficis empresarials. D’una banda, el factor de la “financerització dels aliments”, és a dir, la conversió d’aquests en actius financers deslligats de la seva funció com a béns de consum essencials. Les operacions especulatives de compravenda a curt termini provoquen variacions arbitràries en els preus que no tenen a veure amb la seva disponibilitat, ni amb la demanda. “Durant la crisi alimentària de 2007-2008, el preu de l’arròs es va triplicar, i el del blat i la soja es va duplicar, sense correlació directa amb la producció o la demanda física”, recorden.
Més enllà d’aquest factor, l’estudi posa el focus en els efectes del procés de concentració corporativa dins del sector agroalimentari a escala global, i també a casa nostra. Per exemple, entre 2021 i 2022, les cinc grans multinacionals del sector van registrar beneficis amb increments d’entre el 75% i el 300%. A escala local, l’estudi detalla que els marges empresarials del sector agroalimentari (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) són, de tots, els que més han augmentat els darrers quatre anys: un 38%, més que l’hostaleria i el transport, entre altres.
D’aquests beneficis, diu l’informe, “gran part” s’han concentrat en un reduït grup de grans corporacions, “un oligopoli agroalimentari” conformat principalment per Vall Companys, Coca-Cola Europacific Iberia, Ebro Foods, bonÀrea, Nestlé i el Grup Fuertes. Segons el treball, aquests sis grups controlen més d’un centenar d’empreses i marques de productes carnis, làctics, d’arròs, pasta, farines, aigua, begudes ensucrades i inclús de cosmètica, d’inversions immobiliàries i de parcs aquàtics i zoològics.
Integració vertical i política de preus
Com a efecte d’aquesta concentració empresarial es produeix una integració vertical (control de totes les fases de producció, transformació, distribució i venda), que permet no només reduir costos sinó fixar preus “menys sensibles a la competència del mercat”. L’informe cita com a exemples destacats d’aquesta mena de dinàmiques empresarials a BonÀrea Agrupa, Mercadona i Ametller Origen. L’informe també cita altres “estratègies corporatives de maximització de marges de benefici”, com ara la coordinació entre ells per augmentar preus davant de contextos de “xocs de costos” sobrevinguts (per raons d’energia, transport o primeres matèries).
Malgrat la moderació dels costos globals des de mitjans de 2023 (especialment en energia i transport), “els preus finals al consumidor no han retrocedit, i els marges empresarials continuen a nivells elevats”, insisteixen els autors.