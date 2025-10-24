24 de octubre de 2025

Experts de la UB avisen que el model de finançament singular no és comparable al basc ni al navarrès

Un estudi de L'Institut d’Economia de Barcelona (IEB) aborda el cas català al costat dels del Quebec i Escòcia

Publicat el 24 d’octubre de 2025 a les 16:17
Actualitzat el 24 d’octubre de 2025 a les 16:23

L'Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha presentat aquest divendres l'IEB Report 2/2025, que aborda l'acord de finançament singular per a Catalunya al costat dels casos de Navarra, Quebec i Escòcia i la seva experiència de descentralització asimètrica. El document, editat pels investigadors de la UB Marta Espada i Alejandro Esteller, analitza cada cas a partir de l'aportació de diferents experts.

En declaracions als mitjans, l'investigador Alejandro Esteller ha advertit que seria "fals" dir que el cas català i els del concert basc i el conveni econòmic navarrès són una "rèplica" perquè aquestes dues comunitats gestionen íntegrament els impostos i la seva recaptació; i perquè en el cas de Catalunya es preveu un anivellament.

Esteller recorda que en el cas de Navarra i el País Basc els impostos són gestionats íntegrament per les administracions locals mentre que a Catalunya el govern espanyol "encara tindrà presència a l'hora de recaptar impostos o, com a mínim, endur-se part de la recaptació, sigui de l'IVA o l'IRPF"", ha dit. "Els impostos volen ser compartits", ha aclarit, a diferència dels altres dos territoris, on l'executiu espanyol "no hi té pes".

L'altre punt destacable és que Catalunya preveu un anivellament per contribuir a la solidaritat amb els altres territoris i en el cas del País Basc i de Navarra aquestes transferències no es fan. "Aquestes dues diferències són tan substancials que dir que el model singular de Catalunya és una rèplica del concert o del conveni és totalment irregular o fals", ha conclòs.

En la presentació de l'informe de l'IEB, la professora titular d'economia pública de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta, s'ha pronunciat en aquest mateix sentit i ha apuntat que "tampoc és un model confederal", ja que en cas de concretar-se l'acord de finançament singular la sobirania fiscal encara continuarà en mans del govern espanyol. "Si es generalitzés la proposta catalana, s'avançaria cap a un escenari veritablement confederal. Si no es canvia la Constitució, és impossible", ha assenyalat.

D'altra banda, un altre dels punts que han apuntat els professors i catedràtics de la UB és el desconeixement dels ciutadans a qui paguen impostos. "Avui no en són conscients", ha lamentat Esteller, que ha demanat els governs autonòmics a corregir aquesta situació. Per exemple, proposa que en la pròxima campanya de la renda hi hagi dos impresos de declaració: un per a la liquidació dels impostos al govern de l'Estat i un altre per als de la Generalitat.

