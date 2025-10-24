Experts de la UB avisen que el model de finançament singular no és comparable al basc ni al navarrès

L'Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha presentat aquest divendres l'IEB Report 2/2025, que aborda l'acord de finançament singular per a Catalunya al costat dels casos de Navarra, Quebec i Escòcia i la seva experiència de descentralització asimètrica. El document, editat pels investigadors de la UB Marta Espada i Alejandro Esteller, analitza cada cas a partir de l'aportació de diferents experts.
En declaracions als mitjans, l'investigador Alejandro Esteller ha advertit que seria "fals" dir que el cas català i els del concert basc i el conveni econòmic navarrès són una "rèplica" perquè aquestes dues comunitats gestionen íntegrament els impostos i la seva recaptació; i perquè en el cas de Catalunya es preveu un anivellament.
Esteller recorda que en el cas de Navarra i el País Basc els impostos són gestionats íntegrament per les administracions locals mentre que a Catalunya el govern espanyol "encara tindrà presència a l'hora de recaptar impostos o, com a mínim, endur-se part de la recaptació, sigui de l'IVA o l'IRPF"", ha dit. "Els impostos volen ser compartits", ha aclarit, a diferència dels altres dos territoris, on l'executiu espanyol "no hi té pes".
L'altre punt destacable és que Catalunya preveu un anivellament per contribuir a la solidaritat amb els altres territoris i en el cas del País Basc i de Navarra aquestes transferències no es fan. "Aquestes dues diferències són tan substancials que dir que el model singular de Catalunya és una rèplica del concert o del conveni és totalment irregular o fals", ha conclòs.
En la presentació de l'informe de l'IEB, la professora titular d'economia pública de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta, s'ha pronunciat en aquest mateix sentit i ha apuntat que "tampoc és un model confederal", ja que en cas de concretar-se l'acord de finançament singular la sobirania fiscal encara continuarà en mans del govern espanyol. "Si es generalitzés la proposta catalana, s'avançaria cap a un escenari veritablement confederal. Si no es canvia la Constitució, és impossible", ha assenyalat.
D'altra banda, un altre dels punts que han apuntat els professors i catedràtics de la UB és el desconeixement dels ciutadans a qui paguen impostos. "Avui no en són conscients", ha lamentat Esteller, que ha demanat els governs autonòmics a corregir aquesta situació. Per exemple, proposa que en la pròxima campanya de la renda hi hagi dos impresos de declaració: un per a la liquidació dels impostos al govern de l'Estat i un altre per als de la Generalitat.