Rècord d'ocupació a l'Estat amb 22,3 milions de treballadors tot i el repunt de l'atur

L'atur va pujar en 60.100 persones en el tercer trimestre del 2025, la qual cosa suposa un 2,3% més que en el trimestre anterior, però l'ocupació va marcar un nou rècord de 22,3 milions de treballadors amb l'augment de 118.400 llocs de treball (+0,5%), segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En finalitzar setembre, la xifra total d'aturats es va situar en 2.613.200 persones, situant-se la taxa d'atur en el 10,45%, gairebé dues dècimes més que en el segon trimestre.\r\n