Tres municipis catalans se situen entre els més rics de l'Estat

L'últim Atles de Distribució de Renda de les Llars de l'any 2023, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), situa el municipi de Matadepera, a Barcelona, com un dels més rics de l'Estat. Concretament, és el segon en la llista, amb una renda mitjana anual per habitant de 26.720 euros, seguit per Boadilla del Monte, a Madrid, amb 26.668 euros de mitjana per habitant.
En quart i cinquè lloc es troben els municipis d'Alella i Sant Just Desvern, ambdós també de la província de Barcelona. El primer amb una renda mitjana anual de 25.382 euros per habitant, i el segon, amb una mitjana de 25.286 euros.
En primer lloc, està Pozuelo de Alarcón, a Madrid, que va ser en 2023 el municipi amb més de 2.000 habitants amb major renda mitjana anual per persona, un total de 30.524 euros. D'entre els cinc primers, Alella és la nova incorporació al pòdium dels municipis més rics de l'Estat respecte a l'últim Atles, el del 2022. La resta de municipis repeteixen en el top 5 un any més.
Els municipis més pobres
En el costat contrari, quatre dels cinc municipis amb més de 2.000 habitants que presentaven en 2023 les menors xifres de renda mitjana anual per habitant se situen a Andalusia.
El primer amb la renda mitjana més baixa és Iznalloz, a Granada, amb 8.399 euros. El segueixen el Palmar de Troia, a Sevilla (8.688 euros); Huesa, a Jaén (8.825 euros) i Albuñol, a Granada (8.839 euros). L'últim dels municipis amb menors rendes ho tanca Barraques de Canales, a Toledo, amb una mitjana de 8.922 euros.
Guipúscoa, la província amb majors ingressos per habitant
Segons Estadística, Guipúscoa va liderar la llista per províncies d'ingressos anuals, amb 19.616 euros de renda neta anual mitjana per habitant en 2023. Per darrere es van situar Biscaia (18.738) i Madrid (18.142). Per contra, les províncies amb menys ingressos anuals per habitant van ser Almeria (amb 11.543 euros), Jaén (11.847) i Huelva (12.008).