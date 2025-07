La renda dels catalans més rics és 60 vegades superior a la mitjana

La renda mitjana dels catalans més adinerats és d’1.731.334 euros, una xifra 60 vegades més alta que la mitjana del total de contribuents. Es tracta de la segona dotació més alta de les 12 comunitats autònomes analitzades, per darrere de Madrid (1.820.549 euros). És el principal resultat dels càlculs fets pel Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) a partir de les dades de l’IRPF del 2023.

Pel que fa a la renda mitjana del total de declarants a Catalunya és de 28.857 euros, la segona més elevada de l’Estat, només superada per Madrid (33.451). Les estimacions de Gestha també assenyalen que hi ha 3.192 contribuents que declaren guanys per un valor superior a 601.000 euros anuals. D’altra banda, un 2,2% dels que guanyen més en rendes del capital de Catalunya reben 5.548 milions.

Gestha subratlla que hi ha una “desigualtat”, tant de renda com patrimonial a l’estat espanyol, i ho atribueix “en bona part” a què aquestes persones adinerades acumulen “un enorme capital financer, principalment en accions i fons d’inversió”. El sindicat suggereix que les administracions públiques “enforteixin” els seus sistemes tributaris i de retribució de la despesa per millorar la igualtat.

La renda per càpita, estancada

D'altra banda, un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona del mes de març d'enguany avisava que la renda per càpita a Catalunya està estancada en els mateixos nivells des de fa 25 anys. Tot i el creixement acumulat de gairebé el 50% PIB durant l’últim quart de segle, això no ha generat un increment de benestar.

Concretament, la renda està estancada en 19.086 euros l’any per persona a Catalunya. “L’augment de la riquesa no s’ha traduït en una millora efectiva del benestar de les persones”, va dir llavors el cap del Gabinet d’Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira. La renda disponible per càpita són els ingressos després d’impostos i transferències públiques.