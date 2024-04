L'escriptor de Solsona Pasqual Farràs, reconegut per la Asociación Española de Críticos Literarios

La Asociación Española de Críticos Literarios (AECL) ha donat a conèixer aquest dissabte en el municipi de Ferrol (la Corunya) els guanyadors del Premio de la Crítica Española.

Els guardonats en la categoria de narrativa han estat Raúl Quinto, amb l'obra Martinete del Rey Sombra; Manuel Veiga, amb Perder as bestas; Olatz Mitxelena per Arrain hezur bat eztarrian (única dona entre nou premis) i el solsoní Pasqual Farràs, per La necessitat.

Pel que fa a la categoría de poesía han recaigut en Ben Clark, per Demonios; Antón Lopo per Diarios / 1. Azul Monforte; Harkaitz Cano, amb l'obra Ulu egiteko bolondres bila; i Marc Granell, amb el llibre Arran de gel.

Per part seva, la distinció al millor llibre estranger traduït i publicat en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat ha recalat en Hernán Díaz, per l'obra Fortuna.

Encara que desproveïts d'incentiu econòmic, aquests guardons de l'Asociación Española de Críticos Literarios són molt ben considerats en l'àmbit literari espanyol. Aquesta edició, que destaca obres publicades al llarg de 2023, ha estat particularment especial en emmarcar-se en els actes d'homenatge a Gonzalo Torrente Ballester, un dels més grans escriptors que Ferrol ha donat i una figura rellevant en la història literària d'Espanya.