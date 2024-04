Resultats i cròniques dels partits de cistella baixa i cistella alta

SÈNIOR MASCULÍ

AE SALLENT 58 – 101 CB SOLSONA

19-23 / 14-29 / 13-31 / 12-18



Els solsonins visitaven la pista del cuer de la classificació i, potser fruit d’això, van sortir relaxats al partit i els locals en sis minuts guanyaven per 17 a 7. A partir d’aquí, la reacció dels solsonins va fer que acabessin guanyant el parcial per 19 a 23. El segon quart va continuar com els últims minuts de la primera part, i van guanyat per 14 a 29 fins arribar a la mitja part amb 33 a 52.



En la represa, va continuar la tònica del segon quart i els visitants s’imposaven en el parcial 13-31 per arribar a falta de 10 minuts a 46-83. El quart quart va ser de tràmit i els taronja es van imposar en el parcial per 12 a 18. Va ser un partit molt estrany, en què cap moment es pugui dir que el Solsona jugués molt bé. Tot i així, va guanyar el partit plàcidament.

Sènior Femení

SÈNIOR FEMENÍ

CB Solsona 58 - 60 Salle Manresa



Diumenge al migdia el pavelló poliesportiu solsoní va viure un partit apassionant entre solsonines i manresanes, en què les nostres jugadores van estar a punt de donar la sorpresa contra un equip de la part alta de la classificació. El matx va tenir dues parts ben diferenciades: abans del descans, els atacs van dominar sobre les defenses, amb un ritme alt d'anotació (35-40), mentre que després, les modificacions tàctiques dels dos equips van fer que el partit es jugués des de les defenses, centrades a impedir els bàsquets del rival.



Es va constatar la màxima igualtat al llarg de tot el partit, amb diferències que no van ser mai superiors als sis punts. L'última possessió ens va donar l'opció de guanyar o portar el partit a la pròrroga, i es va mantenir l'emoció fins al final. Derrota amb sabor a victòria. Seguim!





JÚNIOR MASCULÍ

CB VIC 51 – 70 CB SOLSONA

Parcials (8-15)(25-29)(39-58)(51-70)



Partit complicat el que va disputar diumenge el Solsona a la pista del Vic, un equip situat a la part baixa de la classificació, però que a casa es fa fort. Amb un primer quart favorable als visitants tot i la bona defensa dels locals, el segon període va ser més igualat i els locals van aconseguir retallar distàncies i arribar al descans amb tot per decidir.



En la segona part, i gràcies a un inici molt seriós dels solsonins, la resistència de l'equip local es va acabar i les diferències es van ampliar fins als 19 punts gràcies a un parcial de 14-29. En el darrer quart es va gestionar la diferència tot i obtenir una renda de 26 punts, però un parcial de 7-0 per als locals en el darrer minut va servir per maquillar una mica el resultat per als vigatans. Bona victòria en una pista complicada que ha de ser l'inici per complir el petit objectiu que s'ha plantejat l’equip fins a final de temporada.





CADET A

SFERIC TERRASSA 53 – 55 CB SOLSONA



Remuntada espectacular del cadet A dissabte a la pista de l'SFERIC de Terrassa amb la victòria per als solsonins. Tot i ser l'últim classificat, els locals van sortir molt endollats i, amb la grada plena, cada bàsquet agafava més importància encara. Això va provocar que els solsonins fallessin tirs molt alliberats i arribessin a perdre de 17 punts –es va arribar a l'últim quart 14 punts per sota el rival.



Va ser aleshores quan el CB Solsona va manifestar la seva millor versió, i amb un parcial de 3 a 20 va empatar el partit a falta d'un minut i mig. Amb la pista com una olla a pressió i els nervis palpables, els nostres van aguantar el ritme i van demostrar que es troben entre els millors equips de la categoria, tot recuperant dues pilotes clau i ficant dos tirs lliures crucials. Tot i una última opció per guanyar, es va tenir bona lectura defensiva i es va recuperar la bola amb un final de partit de 53 a 55 a favor dels taronges.

Cal destacar l'actuació defensiva de Dani Sances i Andrei Bota, i l'ofensiva de Ton Garriga, amb 19 punts.





INFANTIL MASCULÍ

SANT FELIU DE LLOBREGAT 21 – 35 CB SOLSONA



El Solsona visitava el Sant Feliu de Llobregat, situat a una posició superior. El partit començava amb avantatge per als taronja, però els locals no va tardar a reaccionar i van acabar el segon període amb un resultat molt igualat.



Al començament del tercer període, els solsonins es va poder avançar, corrent amb contraatacs i agafant molt rebots en atac. La defensa va ser bona i va robar moltes pilotes.



Cal posar de relleu el gran esforç dels jugadors, que van lluitar el partit. Lamentablement, van ser cinc jugadors, per la qual cosa van jugar amb una alineació indeguda.



INFANTIL FEMENÍ

CB Solsona 44 – 47 Col·legi Lestonnac



Malgrat el resultat en el marcador, les solsonines de l’infantil femení van acabar el partit de dissabte amb una bona sensació. Després de la primera volta amb un resultat 61-30 a favor del rival, van poder lluitar el partit fins al final.



Aquesta vegada, les de casa van superar la pressió de l'equip rival i van córrer al contraatac. Tot i així, en atac va faltar trobar bones ocasions en estàtic i no jugar tan precipitadament.



El cos tècnic felicita totes les jugadores. A la pista es va veure reflectida la feina i l’esforç que fan en els entrenaments. Seguim!

MINI MIXT

Artés 69 – 100 CB Solsona



El mini mixt del CB Solsona jugava fora contra l’Artés, cuer de la la classificació. Va ser un partit bastant igualat fins a la mitja part, però sempre amb un petit avantatge en el marcador per part dels visitants. Al quart període, l’equip solsoní va sortir fort i va despuntar en el marcador amb un predomini que va mantenir fins al final del partit.



MINI FEMENÍ

CB Solsona 19 - 70 Manresa



Derrota clara del mini femení del CB Solsona davant el Manresa, dissabte passat. Però el matx ens serveix per continuar millorant i acumulant minuts de joc i experiència. A diferència d'altres vegades, les solsonines han superat bé la pressió defensiva i han pogut córrer al contraatac. Seguim!

Mini Femení

PREMINI

CB Solsona 41-25 Piera



El partit de dissabte davant del Piera va culminar amb la victòria del premini del CB Solsona. El resultat de 41 a 25 va fer que l'equip taronja i negre es col·loqués primer a la classificació amb molta satisfacció per als nens que fa temps que lluiten per una bona posició. L’enhorabona i a seguir entrenant!