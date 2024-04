GiGa rep el suport de Fundació «la Caixa» per a un nou projecte d’estimulació cognitiva basada en el joc

Davant l'augment de les malalties neurodegeneratives (demències i dany cerebral adquirit) i l'impacte que aquestes patologies tenen en les famílies que les pateixen, des de l’Associació GiGa va sorgir la idea de fer arribar el coneixement d'aquestes malalties als infants de la ciutat de Solsona i a les seves famílies. Així, es va iniciar un projecte

intergeneracional que té com a objectiu la creació d’una caixa de jocs per poder estimular les diferents funcions cognitives i, a la vegada, que els infants comparteixin temps jugant

amb els seus pares i avis, fet que ha de servir per sensibilitzar-los i apropar-los a aquestes malalties i fer-los conscients de les necessitats que generen.

D’altra banda, l’ajut de Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank permetrà també acostar als usuaris de l’associació a les noves tecnologies i a les possibilitats que aquestes ofereixen mitjançant l’adquisició d’un monitor interactiu de mida gran. Aquesta inversió permetrà l'estimulació de les funcions cognitives,a través de la visió, del tacte, de l'oïda...de forma divertida i immersa a la realitat virtual, més realista que les tècniques que fins ara podien utilitzar les tècniques de l’entitat.