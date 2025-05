El director de cinema Gerard Oms presenta «Molt lluny» al Cine París

Molt lluny arriba al Cine París, i ho fa acompanyada d’un col·loqui amb el seu director i guionista, Gerard Oms. La pel·lícula va guanyar el Premi de la Critica a la darrera edició del Festival de Màlaga i compta amb una gran interpretació de Mario Casas, que va rebre el Premi al Millor Actor en el mateix festival.

Molt lluny ens trasllada a la crisi del 2008 per seguir els passos de Sergio, un homa viatja Utrecht per a assistir a un partit de futbol, i que, després de patir un atac de pànic, decideix quedar-se a Holanda per començar de zero. Incapaç de donar una explicació coherent als seus, talla el contacte amb el seu passat. A partir d’aquest moment, haurà de sobreviure sense diners i sense parlar l’idioma local.

Gerard Oms es va formar a l’Institut del Teatre de Barcelona i al Parnassos Cultural Center dels Països Baixos. Ha treballat com a formador d’actors en films com La mitad de Ana,Upon Entry, Los renglones torcidos de Dios i Sis dies corrents, entre d’altres. En la majoria d’aquests títols ha aparegut també com a actor. Com a cineasta, ha dirigit diversos curtmetratges que han passat per festivals com Seminci, Màlaga o Alcine.

La pel·lícula també es podrà veure en una altra sessió, el dilluns 26 a les 21:30.