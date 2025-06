El festival Espurnes Barroques posarà punt i final a la seva vuitena edició amb un concert al Miracle

Diumenge 8 de juny a les 6 de la tarda, com a concert de cloenda i tancant el cercle que es va obrir amb L’Ofrena musical de Bach en el concert inaugural, es podrà gaudir de l’Art de la fuga a la part inacabada de l’església del Santuari del Miracle (igual que inacabada és aquesta obra de Bach), amb el clavicembalista novaiorquès Kenneth Weiss, un dels més reconeguts a nivell mundial. Per fer honor al seu nom (Weiss significa ‘blanc’ en alemany), s’acabarà el festival gaudint formatges i un vi blanc elaborat al Miracle, mentre contemplem el gran retaule natural que poden contemplar els ulls des de l’altiplà miraclí.

Kenneth Weiss, clavicèmbal

Ha treballat com a solista, director, músic de cambra i professor durant diverses dècades. Nascut a Nova York, va assistir a la High School ofPerforming Arts i després va estudiar amb Lisa Goode Crawford al Conservatori d’Oberlin i amb Gustav Leonhardt al Conservatori Sweelinck d’Amsterdam.

Les seves gravacions per a Satirino Records han estat molt ben rebdes i han rebut els màxims elogis. Entre aquestes destaquen les Variacions Goldberg,

L'art de la fuga, els llibres 1 i 2 de El clavecí ben temperat, una gravació de transcripcions d’òperes i ballets de Rameau, dos àlbums de Scarlatti i dos CD dedicats a la música isabelina per a teclat: A Cleare Day i Heaven & Earth. Ha estat catedràtic de clavicèmbal a la Juilliard School (2007-11) i a la Haute École de Musique de Ginebra (2015-21), i actualment és catedràtic de música de cambra al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de París, càrrec que ocupa des del 1996.

Entre els seus compromisos per a la temporada 2024-25 destaquen interpretacions dels Concerts de Brandenburg de Bach amb la Chamber Music Society del Lincoln Center, a la Berkshire Bach Society, el Bridgehampton Chamber Music Festival, amb l’Orchestre National Avignon-Provence i amb els North County Chamber Players; el seu debut al prestigiós festival Music@Menlo d’Atherton, Califòrnia, i recitals a solo de L’art de la fuga a París, San Francisco, Saintes, Santander, Santiago de Compostel·la i al Palau de la Música Catalana de Barcelona. A més, al llarg de la temporada també està previst el llançament d’una nova gravació amb la flautista Sooyun Kim, una gira per Austràlia amb la violinista Lina Tur Bonet, i l’estrena d’un nou programa a solo, A Handful of Keys, que celebra l’enginy i les innovacions per a teclat amb obres que abracen des del Renaixement fins al piano Stride.