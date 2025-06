El director Marc Recha presenta «Centaures de la nit» al Cine París

El Cine París de Solsona projectarà el film Centaures de la nit aquest dissabte 7 de juny a dos quarts de deu del vespre. L’acte comptarà amb la presència del director Marc Recha, amb qui es portarà a terme un col·loqui.

Centaures de la nit és el darrer film de Marc Recha. Rodada al monestir de Poblet, a Tarragona, amb un elenc conformat en bona mesura per actors no professionals invidents, l’última obra del director català posa en escena un fotògraf cec que capta les ànimes de les persones i els objectes. El protagonista es queda encallat en un misteriós monestir amb un grup d'amics, també cecs. Veuen coses que altres no poden veure, en una obra que mescla poesia i fantasia.

Cartell de la pel·lícula

El cineasta català Marc Recha ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona per la seva pel·lícula L'arbre de les cireres, amb el Premi Ondas al millor director per Pau i el seu germà i amb el Premi Nacional de Cinema, concedit per la Generalitat de Catalunya.

Cartellera del Cine París aquest cap de setmana

D’aquesta manera, l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París de Solsona pretén continuar oferint esdeveniments que vagin més enllà de les projeccions, per tal de compartir i transmetre l’amor pel cinema que ha impulsat el projecte.