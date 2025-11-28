El nucli antic de Solsona es converteix en un ampli circuit expositiu amb el 5è «Mira l'Art»

L'art torna a interpel·lar la ciutadania a peu de carrer a Solsona. Fins al 16 de gener, el nucli antic es converteix en una gran galeria amb el cinquè circuit «Mira l'art». Catorze artistes de Solsona o el Solsonès –o que hi estan vinculats– exposen la seva obra en aparadors de locals buits i equipaments municipals. La regidoria de Cultura la inaugura aquest divendres a les set del vespre.
El públic és convidat a dialogar, a través dels vidres, amb pintura, il·lustració, escultura i una instal·lació. La majoria d'artistes estan vinculats a Mira l'Art des d'edicions anteriors: Jaume Roure, Pere Cuadrench, Anna Terricabras, Ton Casserras, Jaume Cuadrench, Aurembiaix Sabaté, Claustre Cuadrench, Ramon-Àngel Davins, Aleix Albareda, Joma i Lurdes Santamaria.
Enguany, a més, s'hi afegeixen tres firmes noves que s'estrenen al circuit: Ester Salamé, veïna de Sant Llorenç de Morunys que treballa en dibuix i pintura; Fermí Garriga, solsoní que presenta un oli sobre tela, i Eduard Sánchez, cardoní que hi exposa dos olis més.
La selecció de les obres ha anat a càrrec d'una comissió de valoració, tal com es va fer l'any passat. Dels vint-i-un candidats presentats, se n'han escollit catorze en funció de la proposta artística i la trajectòria. La comissió està integrada per una tècnica del Museu de Solsona, un professional del món de l'art, una periodista cultural i representants de la regidoria de Cultura.
Fins a la plaça de Sant Roc
El recorregut d'aquesta edició manté l'essència de les anteriors, però incorpora canvis i nous punts d'exhibició. El circuit se situa íntegrament al nucli antic: comença al carrer de les Llices, continua pels carrers del Castell i de Sant Miquel, fins a la cantonada amb el carrer dels Dominics, i torna a pujar per les Terceries fins a la plaça de Sant Joan. Per primera vegada, la ruta acaba a la plaça de Sant Roc, que acull dues propostes en un nou aparador.
Mira l'Art, obert a una àmplia gamma de disciplines artístiques, té com a objectiu donar visibilitat als creadors locals i comarcals, treure l'art dels espais convencionals per apropar-lo al públic mentre passeja pel centre i dinamitzar alguns dels eixos comercials durant les festes.
La iniciativa és impulsada per la regidoria de Cultura amb la col·laboració de Solsona FM, que enregistra les presentacions de cada artista i les posa a disposició del públic mitjançant un codi QR als aparadors i al llibret de la mostra. L'ajuntament s'encarrega també de la preparació i condicionament dels aparadors de locals, majoritàriament buits i de titularitat privada, per acollir les obres. En aquest sentit, la regidoria agraeix la col·laboració dels propietaris dels locals, que els cedeixen desinteressadament.
La inauguració, aquest divendres a les set del vespre, consistirà en un recorregut dinamitzat pel solsoní Pol Solé i comentat pels artistes. El punt de trobada serà el portal del Castell.
Darrere els vidres
A més, la mostra al carrer es complementarà per festes amb la iniciativa Darrere els vidres al Celler de Ca l'Aguilar, sala expositiva de la plaça Major. Aquesta activitat, introduïda l'any passat per aproximar el públic als creadors, permetrà descobrir el procés creatiu d'alguns dels artistes participants, veuren obra addicional i conèixer de prop l'essència dels seus tallers. Els propers dies s'informarà dels horaris d'aquest espai.
Consulteu aquí el llibret, dissenyat per Victu Pallarès, amb informació dels participants i el mapa de Mira l'Art.
