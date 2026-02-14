Eduard Gener canta al Cardener, a vista de falcó

A vista de falcó, concretament del dron del Bernat Moreno, us mostrem unes imatges del Cardener que acompanyen la cançó que dona nom al disc. Un Cardener ple i buit, d’hivern i d’estiu. També algún dels seus afluents rocosos a l’Aigua d’Ora.\r\n\r\nCardener és el seu sistè disc, publicat el 9 de gener i presentat formalment al Kursaal de Manresa el 23 de gener.\r\n\r\nTambé ha passat per la Renaixença (3cat) on hi van interpretar Rigodó. El mateix va fer a La Selva (3cat).\r\n\r\nA tot això el 7 de març a les 8 del vespre serà a Barcelona, a l’encantador Teatre La Fàbrica a Sarrià - Sant Gervasi. Piano de cua en mà, amb el quartet de músics a l’escenari. Vespre imperdible.\r\n\r\n\r\n\r\nEduard Gener al Teatre La Fàbrica\r\n\r\n\r\n\tDissabte 7 de març a les 20.00\r\n\tAndreu Moreno, bateria\r\n\tToni Vilaprinyó, baix\r\n\tJavier Juanco, guitarra\r\n\tEduard Gener, piano i veu\r\n\r\n\r\nENTRADES BARCELONA\r\n