14 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Eduard Gener canta al Cardener, a vista de falcó

El 7 de març presenta el disc a Barcelona

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 09:37

A vista de falcó, concretament del dron del Bernat Moreno, us mostrem unes imatges del Cardener que acompanyen la cançó que dona nom al disc. Un Cardener ple i buit, d’hivern i d’estiu. També algún dels seus afluents rocosos a l’Aigua d’Ora.

Cardener és el seu sistè disc, publicat el 9 de gener i presentat formalment al Kursaal de Manresa el 23 de gener.

També ha passat per la Renaixença (3cat) on hi van interpretar Rigodó. El mateix va fer a La Selva (3cat).

A tot això el 7 de març a les 8 del vespre serà a Barcelona, a l’encantador Teatre La Fàbrica a Sarrià - Sant Gervasi. Piano de cua en mà, amb el quartet de músics a l’escenari. Vespre imperdible.

Eduard Gener al Teatre La Fàbrica

  • Dissabte 7 de març a les 20.00
  • Andreu Moreno, bateria
  • Toni Vilaprinyó, baix
  • Javier Juanco, guitarra
  • Eduard Gener, piano i veu

ENTRADES BARCELONA

ULTIMS VÍDEOS